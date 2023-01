Apad a kereslet, kivárnak a vevők a lakásvásárlással

Kivárnak a vevők a magyarországi ingatlanpiacon, ahol az elmúlt hónapokban 40-50 százalékkal csökkent a tranzakciók száma, és ennél is nagyobb mértékben apad a kereslet - közölte a Balla Ingatlan az MTI-vel.

Balla Ákos, az ingatlanközvetítő hálózat ügyvezetője közleményében úgy vélte, a vevők a magas hitelkamatok, illetve az emelkedő energiaárak miatt bizonytalanok. Megjegyezte, hogy a kamatok emelkedése érzékeny veszteség az ingatlanpiacnak, hiszen bizonyos lokációkban akár az 50 százalékot is elérte a hitelből ingatlant vásárlók aránya.

A közlemény szerint számottevő kereslet elsősorban az energiahatékony ingatlanok iránt tapasztalható, míg a rossz energiafelhasználású ingatlanok iránti igény nagymértékben visszaesett, így ezek csak jelentős, akár 20 százalékos árkedvezménnyel fognak gazdára találni.

photo_camera Körvasút sori önkormányzati bérlakás Fotó: Hollai Gábor Facebook oldala

A szakértő kitért az új építésű ingatlanok piacára is, ahol az elmúlt években 20-30 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető éves távlatban. Ezek az árak várhatóan nem is fognak lejjebb csúszni, mivel nem lesz olcsóbb a kivitelezés és a finanszírozás, sőt, további drágulásra lehet számítani. Ennek hatására csökkenni fog a tranzakciók száma, így véleménye szerint kevesebb új építésű lakás kerül a piacra a jövőben.

Balla Ákos úgy vélte, az albérletek piacán a tavalyi tíz százalékos bérletidíj-emelkedést követően az idén hasonló mértékű drágulásra lehet számítani. A vásárlások számának visszaesése ugyanis a bérleti piacon generál keresletet, így ott tovább emelkednek az árak.

A növekvő bérleti díjakat viszont sokan nem tudják már megfizetni, így várhatóan egyre több fiatal kényszerül vissza a szülői házba, az úgynevezett mamahotelbe - jegyezte meg a szakember.

Az ingatlan.com friss elemzése szerint ugyan a lakáspiaci lassulás jelei már korábban is láthatóak voltak az eladásokban, de most a KSH által publikált előzetes adatok is megerősítették ezt: 2022 harmadik negyedévében a használt lakások mindössze 1,1 százalékkal drágultak az előző negyedévhez képest. Ezzel szemben 2020 végétől a múlt év első feléig terjedő időszakban 3,6-9,7 százalékos negyedéves drágulás jellemezte a használt lakásokat. Már fokozatosan bővül az eladó lakások kínálata a piacon, ezzel a bővüléssel pedig a kereslet nem tart lépést, sőt, visszaesés látható.