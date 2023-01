Kilenc férfit korbácsoltak meg Afganisztánban

Kilenc férfit korbácsoltak meg Afganisztán déli részén, Kandahar tartományban különböző bűncselekmények miatt, írja a Washington Post egy tálib illetékes tájékoztatása alapján. Afganisztánban 2021, a tálibok második hatalomátvétele óta vezették be újra a sária sajátos tálib értelmezésén alapuló szigorú büntetőpolitikát, melynek alapvető részét képzik a nyilvános, megalázó büntetések.

A nyilvános korbácsolás helyszíne a kandahari stadion volt. Az elítéltekre 35-39 korbácscsapást mértek a nyilvános büntetésre összecsődült tálib tisztviselők, vallási vezetők, törzsi elöljárók és kíváncsi helyi lakosok szeme láttára.

A beszámolókból az nem derült ki, hogy pontosan milyen bűnökért korbácsolták meg az elítélteket.

Afganisztánban a tálibok hatalomátvétele óta először decemberben nyilvános kivégzést is rendeztek, egy gyilkosságért elítélt férfit az áldozat apja lőhette agyon egy gépkarabéllyal. (Via The Washington Post)