Macron elleni merényletterv vádjával állítanak bíróság elé 13 szélsőjobbost Franciaországban

13, Emmanuel Macron államfő elleni merényletre készülő szélsőjobboldali pere kezdődik kedden Franciaországban, jelentette a France24. A Les Barjols nevű csoport tagjai ellen 2018 óta nyomoznak, a bizonyítékokat titkosszolgálati eszközökkel, telefonos és internetes kommunikációjuk megfigyelésével gyűjtötték ellenük.

photo_camera Emmanuel Macron 2018. november 11-én, az első világháborút lezáró tűzszünet centenáriumi ünnepségén Párizsban. A francia ügyészek szerint a Les Barjols szélsőjobboldali csoport tagjai aznap terveztek merényletet a francia államfő ellen. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A hatóságok 2018-ban kaptak egy fülest arról, hogy a francia Alpokban élő szélsőjobboldali militáns, Jean-Pierre Bouyer merényletet tervez Macron elnök ellen, amit az első világháborút lezáró fegyverszünet századik évfordulóján tervezett végrehajtani. A terrorelhárítási ügyészek 2018. október 31-én kezdték meg nyomozásukat, amikor Franciaországban igen feszült volt a helyzet. Ekkor indultak az országban a tiltakozások az emelkedő benzinárak mellett, ezekből fejlődött ki aztán a sárgamellényes tiltakozási hullám, amely heteken át okozott zavarokat az országban.

Mivel a 13 gyanúsított - 11 férfi és két nő, akik közül a legfiatalabb 26, a legidősebb, Bouyer 66 éves - terveiből semmi se lett, végül az ügyészség enyhítette a vádakat. A legsúlyosabb vádpont így most a terrorista összeesküvés, amelyért legfeljebb tíz év börtönt szabhatnak ki. A vádlottak egyik védője, Lucile Collot még így is túlzásnak tartja a vádakat, szerinte az azon az ügyészi "fikción alapul, hogy erőszakos cselekmény következhet be".

A vádlottak közül Bouyert már 2018. november 6-án letartóztatták. A házkutatáskor autójában egy harci kést és katonai mellényt, lakásán lőfegyvereket és lőszert találtak. A hatóságok ezután a 2017-ben a Facebookon alapult Les Barjols szélsőjobboldali csoport több tagját is őrizetbe vették, a csoport feltételezett vezetőjét, Denis Colinnet-t 2020-ban vették őrizetbe.

A csoport tagjai az ügyészek szerint mecsetek elleni támadásokat, illetve parlamenti képviselők elrablását is tervezték, végső soron pedig a kormány megdöntését. Találkozóikon lőgyakorlatokat és elsősegély-tanfolyamot is tartottak.

Bouyer rendőrségi vallomásában elismerte, hogy meg akarta ölni Macront, és arra is utalgatott, hogy egy összeesküvőtársa a centenáriumi ünnepségen akarta leszúrni Macront egy kerámiapengés késsel, amikor az elnök az ünneplőkkel vegyül. Később vallomását úgy módosította, hogy csak pofáztak a merényletről. "Beismerte, hogy volt ilyen beszélgetés, de ennél sosem mentek messzebb" - mondta védője, Olivia Ronen az AFP-nek, hozzátéve, hogy szerinte az ügyészek figyelmen kívül hagyták a kontextust, vagyis hogy éppen országszerte nagy volt az elégedetlenség Macronnal szemben. Az ügyészek szerint azonban "megalapozott tény", hogy a csoport "megfélemlítéssel és terrorral a közrend súlyos megzavarására készült".