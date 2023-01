Madonnánál lehet a száz éve eltűntnek hitt festmény, egy francia polgármester kölcsönkérné tőle

Videóüzenetben fordult Madonnához egy észak-franciaországi város, a 130 ezres Amiens polgármestere.

„Madonna, valószínűleg nem ismered Amiens városát, amelynek megtisztelő módon a polgármestere lehetek. Az elmúlt napokban azonban különleges kapcsolat jött létre közted és a városunk között.”

Brigitte Fouré a Le Figaro múlt hétfőn megjelent cikkére utal, amiből kiderült, hogy Madonna birtokában lehet Jérôme-Martin Langlois „Diana és Endümión” című 1822-es festménye.

A képet - ami Diana római istennő és Endümión, a pásztor szerelmét örökíti meg - XVIII. Lajos rendelte meg a versailles-i palotába, majd 1878-tól egy amiens-i múzeumban állították ki. Sokáig azt gondolták, odaveszett a város 1918-as bombázásakor, de elképzelhető, hogy ma is épségben van, mégpedig Madonnánál, aki 1989-ben, egy New York-i árverésen vette meg a festményt 1,3 millió dollárért. Fel is bukkant egy korábbi fényképen:

Az énekesnő példánya három centivel kisebb az eredetinél, a szakértők pedig egyelőre bizonytalanok, hogy másolatról van-e szó, vagy az eredetiről, amiről valaki eltávolította a dátumot és az aláírást.

Akárhogy is, a polgármester arra kérte Madonnát, adja kölcsön a képet az önkormányzatnak, ami pályázik a 2028-as Európa Kulturális Fővárosa címre. Azt mondta, egyáltalán nem vitatják, hogy az énekesnő jogos tulajdonosa a festménynek, de szeretnék, ha a helyiek is megcsodálhatnák.

Fouré a Guardiannek elmondta, borzasztóan örülnének annak is, ha Madonna ellátogatna a városukba, de erről persze álmodni sem mernek.