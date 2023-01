Mégis a helyén marad a rusnya Nyugati téri felüljáró

Több mint 1 milliárd forintnyi európai uniós támogatásról mondott le a kormány – derül ki a friss Magyar Közlönyből. A Nyugati Pályaudvar újratervezésére megkötött támogatási megállapodást Lázár János építési és közlekedési miniszter javaslatára mondta fel az állam.

A Telex szúrta ki, hogy a kormány közzétette, milyen projektekkel pályáz az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) második fordulójában, innen nagy meglepetésre kivették a 21_HU-TG-BUD-TUNNEL-NYUGATI-M számon megkötött támogatási megállapodást, azaz a pályaudvarra vonatkozó szerződést.

Ez azért különös, mert a projektre Magyarország már elnyert 1,1 milliárd forintot, amit a kormánynak vissza kell fizetnie ahelyett, hogy folytatnák a tervezést. A friss határozat szerint „a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése” miatt van szükség a projekt törlésére.

photo_camera Akár ilyen is lehetett volna a Nyugati Pályaudvar és a közvetlen környéke Forrás: Facebook/Fürjes Balázs

A Nyugati téri felüljáró elbontását 2019-ben jelentették be. Tarlós István akkori főpolgármester azt mondta, a döntésre azért volt szükség, mert az építmény „városképi szempontból rendkívül csúnya”.

Idén márciusban Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár tette közzé egy Facebook-posztban, hogy a Grimshaw Architects brit építésziroda nyerte el a felújításra kiírt tervpályázatot. Ők egy háromszintes, részben föld alá süllyesztett, modern pályaudvarrá akarták átalakítani a Nyugatit és a körülötte fekvő 23,5 hektáros városrészt. A tervek szerint, az Eiffel-csarnok mögött a felszínen egy új vasúti csarnok, a föld alatt pedig egy 6 vágányos mélyállomás épült volna. A friss hírek szerint nem fog.

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere Facebook-bejegyzésben reagált a határozatra. A Momentum fővárosi frakcióvezetője Fürjes mellett szintén részt vett az átalakítások előkészítésében, és most posztjában azt írta: szomorú és mérges, „amiért olyan emberek dönthetnek a fejlesztésekről, akik képtelenek hosszú távon gondolkodni”. Azt is kiemelte, hogy „ ha nem is ilyen léptékben, de a Fővárosi Önkormányzattal közösen legalább a pályaudvar környékének rendezéséért – a Puczi Béla tér zöldítéséért, az aluljáró átalakításáért, a felszíni gyalogosközlekedés javításáért – mindent meg fogunk tenni.”