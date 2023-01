Szombaton írják a központi írásbeli felvételi vizsgát az általános iskolások. A középiskolába jelentkező negyedikeseknek, hatodikosoknak és nyolcadikosoknak egy magyar nyelvi és egy matematikai feladatsort kell majd megoldaniuk kétszer 45 perc alatt. Bár a teszt kitöltése nem kötelező, a középiskolai intézmények több, mint felénél elvárás, így ez az időszak rengeteg családnál szól a felkészülésről.



Fleischer Sára felkészítő pedagógus szerint, a vizsga előtti utolsó héten még érdemes lehet pár témát mindenkinek átnéznie. „Matekból a törtműveletek és a mértékegységek lehetnek azok, amiket még az utolsó pillanatban is hasznos lehet gyakorolni, főleg, ha nem megy magabiztosan.” Az elmúlt években ugyanis, az ilyen típusú feladatok szerepeltek a tesztek első oldalán. Ha pedig ezek nem érik meglepetésként a tanulót, akkor sokkal magabiztosabban tudja végigcsinálni az egész feladatlapot.

Magyarból azonban Fleischer szerint nem érdemes ugyanezt a taktikát alkalmazni, mivel az első lapon inkább a tanuló összezavarására alkalmas szókincses feladatok vannak, amikre sokkal nehezebb felkészülni. Ennél a tárgynál például 8. évfolyamon inkább a költői képek és a rímképletek átnézését javasolja, amikből több fajta is szokott szerepelni a felvételiben, hiszen „pár nap alatt már nehezen lehetne megtanulni helyesen írni”. Valamint azt is kiemelte, hogy a fogalmazásnál mindenki figyeljen a bekezdésekre, mivel ezek bejelölése már önmagában pontot ér.

A szakértő szerint az utolsó héten nem ajánlott végig otthon maradnia a diákoknak, mert egyrészt könnyen eltolódhat az alvásciklusuk, másrészt az iskolai tevékenységek segíthetnek elterelni a figyelmüket a közelgő tesztről. Ha egy diák mégse szeretne bemenni a vizsga előtti utolsó napon az iskolába, akkor is érdemes aktívan kikapcsolódnia. „Mivel azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb gyerek attól fél, hogy nem tud majd elaludni az izgalomtól, érdemes valamilyen fizikailag fárasztó tevékenységeket csinálni aznap, ami koncentrációt igényel.” Másnap pedig fontos, hogy időben keljenek és úgy induljanak el otthonról, hogy előtte ettek valamit, nehogy a felvételi írása közben essen le a vércukorszintjük.

Bár magára a vizsgára nem lehet általános stratégiákkal készülni, Fleischer szerint az iskolai dolgozatokkal szemben a felvételin jó döntés lehet egy feladatot átugrani. Mivel sokaknak nincs elég ideje minden feladatra a viszonylag rövid időkorlát miatt, fontos, hogy ne feltétlenül az utolsó kérdést hagyják megválaszolatlanul, amit lehet, hogy tudnának. „Ha egy kérdés már bosszantja őket, vagy nem tudnak elindulni benne és már csak a fali óra kattogására tudnak figyelni, akkor érdemes kihagyni az adott feladatot és ha van idejük majd visszatérnek erre is.” A szakértő ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a diákok minden megszerzett ponttal az iskolaválasztási lehetőségeiket növelik, ezért a részpontok is sokat számítanak. Így még ha bizonytalanok is egy válasszal kapcsolatban, inkább írják le mint, hogy üresen hagyjanak egy lapot.

A központi írásbeli eredményei február 10-én derülnek ki.