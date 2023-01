Pár tízezres köztartozások miatt 2,5 milliós támogatásokat kezdett visszakövetelni a magyar állam

Péter nem tudta, hogy tartozik a NAV-nak. Edina pedig már 2020-ban rendezte is a tartozását, ám most tőle és Pétertől is visszaköveteli az állam azt a 2,5 millió forintos támogatást, amit nagycsaládosként vettek fel hét vagy több személyes autó vásárlására, írja a Telex.

photo_camera Novák Katalin köztársasági elnök még család- és ifjúságügyért felelős államtitkárként bemutatja a nagycsaládosoknak szóló autóvásárlási támogatáshoz tartozó Családbarát Magyarország feliratú matricát az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2019. május 24-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Cikkük szerint a 2019-ben indult autóvásárlási program feltételei között szerepelt a tartozásmentesség, Péter esetében azzal is érveltek 2022. október 12-i keltezésű felszólításukban, hogy Péter kérelme benyújtásakor büntetőjogi felelőssége tudtában úgy nyilatkozott, nincs adótartozása, márpedig az ellenőrzésen megállapították, hogy volt.

Péter azt állította a Telexnek, hogy az októberi levél kézhezvételéig nem volt tudomása az elmaradásáról, amit azóta törlesztett is.

Edina esete annyiban még extrémebb, hogy bár a támogatási kérelem beadásakor tudtán kívül neki is volt felhalmozott köztartozása - 15500 forintnyi egészségügyi hozzájárulással tartozott -, azt már 2020-ban rendezte. Ennek ellenére most őt is felszólították a 2,5 milliós támogatás visszafizetésére.

A hatályos jogszabályok szerint amúgy a támogatási kérelmeket elbíráló Magyar Államkincstár feladata volna ellenőrizni a kérelmezők tartozásmentességét, ám ez a szabályozás csak 2021. szeptemberében lépett életbe, mert csak addigra kaptak észbe a jogalkotók. Így amikor Péter és Edina még 2019-ben benyújtotta kérelmét, az Államkincstár nem ellenőrizte, hogy nincs-e köztartozásuk.

Most azt írták Péternek, hogy nem tudják visszavonni a fizetési felszólítást, de a döntés ellen keresetet nyújthat be, vagy kérhet 36 havi részletfizetést, esetleg egy éves fizetési halasztást.

A Telex kereste az ügyben az Államkincstárt, hogy megtudja, miért és mikor döntöttek a támogatások visszaköveteléséről, valamint azt, hogy hány embert érinthet az ügy, de január 11-én elküldött kérdéseikre máig nem kaptak választ.