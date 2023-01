Jó reggelt, tegnap itt-ott havazott! Itt a szokásos napindító hírlevelünk (itt pedig a többi). 4 kiemelt cikk a 444-ről:

MAGYARORSZÁG

A lánglelkű Gyurcsány Ferenc újabb költeménnyel jelentkezett, álljon itt a teljes mű:

„Ragacsa köti a semmit,

Hiszik, hogy több annál.

Bájol, mintha lenne.

Nincs.

Múlik, hervad, roskad, zuhan.

Szégyen kusza elegye fogja bemocskolni őket. Lehajtják majd fejüket, magyarázkodnak.

Nem úgy gondolták.

De úgy.

Rosszabb, hogy tették is.

Csak bennem lesz irgalom.”

Eközben a tehetséges Mr. Rákay már a mohácsi csatáról álmodik filmet.

Mészáros Lőrinc meccsnézős kirándulást szervezett a sleppjének Marbellába: a Lőrinc-hálózat szépen felrajzolható azokból a pazar fotókból, amiket a felcsúti akadémia rakott ki a spanyolországi edzőpályáról. Közben Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a Bloombergnek azt mondta: „Nem Orbán rendszere korrupt, hanem az emberek.”

A háziorvosok sem tudják, pár hét múlva hogyan alakul át az ügyeleti rendszer: megyéről megyére haladva veszi majd át a háziorvosi ügyeleti ellátást az OMSZ, de részleteket még mindig nem tudni. A Belügyminisztérium azt ígéri, hogy minden megyében 30 nappal az új rendszer bevezetése előtt szólnak majd.

Felmondott még egy tanár a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban.



Vízóraaknába szorult egy szarvas Ózdon.



GAZDASÁG

Egy női kézilabda Eb társrendezésére sincs pénz, de Fürjes Balázs szerint Budapest most „még inkább” alkalmas az olimpiarendezésre, és Szijjártó szerint is „abszolút alkalmas lenne”. Viszont imacsoportra, macikra, nyugalmazott katonákra is jutott a Miniszterelnöki Kabinetiroda tavalyi költségvetéséből.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Greenpeace: Elképesztő indoklással utasította el a bíróság a Fertő tavi beruházás elleni keresetet.

A Szabad Európa szerint Magyarország HIMARS-ok vásárlását tervezi.

Szerdától megint drágul az üzemanyag.

HÁBORÚ

Közös hadgyakorlatba kezdett Oroszország és Fehéroroszország, Ukrajna attól tart, hogy újabb szárazföldi támadás indulhat ellenük.

Zelenszkij jobbkezének fejét követelik az ukránok, mert olyat mondott a dnyiprói tragédiáról, amit nem kellett volna: Olekszij Aresztovics azt mondta, elképzelhető, hogy az ukrán légvédelem eltalálta az orosz rakétát szombaton, ami emiatt csapódott rengeteg ember halálát okozva a sokemeletes lakóházba a kelet-ukrajnai nagyvárosban.

photo_camera Fotó: Vitalij Matohka/AFP

A Mudrikért befolyt pénzből 25 millió dollárt Mariupol védői kapnak: a Chelsea vette meg rengeteg pénzért az ukrán játékost, a Sahtar tulajdonosa saját gyára, az Azovsztal védőinek adja a befolyt összeg negyedét.

Az ukrán állampolgárságától megfosztott Viktor Medvedcsuk szerint a rendezéshez el kell ismerni Oroszország érdekeit.

A német külügyminiszter különbíróságot hozna létre, hogy felelősségre vonhassák Putyint.



Ilyen volt a dnyiprói pusztítás előtt és után, fél óra különbséggel.

KÜLFÖLD

Lemondott a német védelmi miniszter.

Oroszország nélkül kezdődött el a davosi Világgazdasági Fórum, de a dél-afrikai elnök is lemondta a részvételét az országa energiaválsága miatt. Közben a világ leggazdagabbjai közel kétszer annyit kerestek az elmúlt két évben, mint az összes többi ember.

Letartóztatták a Cosa Nostra maffiafőnökét, aki 30 éve szökésben volt, és az eltűnése óta több gyilkossági ügyben is életfogytiglanra ítélték. A rákbetegsége miatt kaphatták el.

photo_camera Az olasz rendőrség adta közre ezt a fotót 2023. január 16-án Matteo Messina Denaro elfogásáról. Fotó: AFP

Megakadályozná a skót transztörvényt az Egyesült Királyság. A vitatott javaslat célja, hogy valamivel megkönnyítse és felgyorsítsa a nemváltoztatás folyamatát.

Nem árulták el családjának, pontosan melyik nap végzik ki a volt iráni védelmiminiszter-helyettest, a kettős állampolgárságú Alireza Akbari holtesttét sem láthatták a családtagjai, mert mire odaértek a temetőbe, már napok óta el volt temetve.

Elégedetlen az európai légkörrel, az USA-ra és Kínára fókuszálna a Bayer.



Erdogan 130 „terrorista” kiadatását követeli Svédországtól a NATO-csatlakozásért cserébe.

„Az ön férje jegesmedve” – ilyen és hasonló mondatok szerepeltek egy alaszkai őslakosoknak lefordított hivatalos iraton.

17 éven át erőszakolt meg nőket a londoni rendőrség elit osztagának tagja.

A földről és az utastérben is videóztak, amikor a repülőgép lezuhant Nepálban.



Hat nap után kiürítették a lignitbánya-bővítés miatt lebontandó német települést.



KULTÚRA

A 74 évesen elhunyt Tamás Gáspár Miklósra emlékeztek a Munkásmozgalmi Panteonnál. Én pedig ismét ajánlanám 10 jó írását.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Solti Hanna 2022 nőket érintő nagyobb eseményeiről írt.

95 évesen elhunyt Gina Lollobrigida, minden idők egyik legnagyobb olasz filmsztárja, aki a visszavonulása után fotóriporter lett.

A Trónok harca egyik jelenetét képzelte maga elé Jeremy Clarkson, amikor egy újságcikkben gyalázni és bántalmazni kezdte Meghan Markle sussexi hercegnét.

Egy ausztrál nő 150 napon át mindennap lefutotta a maratont, egyhuzamban átfutott egész Ausztrálián.

Fucsovics Márton 4 órás meccsen küzdötte be magát az Australian Open második fordulójába.