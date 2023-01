Ugye, milyen őrjítően lassúak voltak a pénztárosok az Aldiban?

Új fejlesztéssel kísérletezik az Aldi Süd, a magyarországi Aldi-lánc német anyacége. Aki valaha járt már Aldiban, megtapasztalhatta, hogy milyen őrületesen lassan dolgoznak a pénztárosaik. Ez annyira markáns jellegzetessége az üzletláncnak, hogy még paródiavideók is készültek róla, mint ezek itt:

Szerencsére a jövőben már nem kell akár nyolc másodpercet is várni egy nagy bevásárlás elszámolásával a kasszánál. Az Aldi Süd olyan kibővített pénztárgépekkel készül felszerelni üzleteit, amelyek egyszerre két vásárlót is ki tudnak szolgálni, így abban az öt-tíz másodpercben, amíg egy vevő a kártyás fizetéssel tököl, netán próbálja elkapkodni azokat a termékeket, amiket a pénztáros legendásan csigalassú tempójától elmaradva nem volt képes elpakolni, a pénztáros már egy másik vevőt tud kiszolgálni.

A rendszerben két árucsúszda és két kijelző is lesz. A fejlesztéstől egyben azt is remélik, hogy a vásárlóknak így elég idejük lesz elpakolni az árut. A megoldást eddig 30 áruházukban tesztelték. (Via Portfolio)