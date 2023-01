Ezt az olimpiát alaposan megszenvedte volna 2024-ben Magyarország

Jövő nyáron tömegek sétálnának az autósok elől elzárt budapesti rakpartokon, hogy olimpiai érmet szurkoljanak ki kedvenceiknek.

Addigra régen be kellett volna ismerni, hogy 2015-ben jelentősen alultervezték a budapesti olimpiai játékok kiadásait, a létesítmények költségei alsó hangon is 2-3-szorosába kerültek volna, amit tovább súlyosbít, hogy a magyar forint jelentősen gyengült az euróhoz képest.

De jövőre nemhogy az olimpiai vendégek, jó eséllyel a női kézilabda Európa-bajnokságra érkező szurkolók sem sétálnak majd a rakparton, mert az luxus lenne a Fidesz egyik legfontosabb politikusa szerint.

Ezekben napokban Szijjártó Péter és Fürjes Balázs is olimpiáról álmodik. A külügyminiszter abszolút alkalmasnak tartja Budapestet egy olimpia megrendezésére, az államtitkár pedig a rendezéssel kapcsolatos szenvedélyét osztotta meg a közvéleménnyel.

A lelkesedés szép dolog, de nehéz megfeledkezni az orosz–ukrán háborúról és a nyomában járó energiaválságról, ami erősen sújtja a magyar sportot, és még nem lehet tudni, hol lesz ennek a folyamatnak a vége. Csak néhány kiragadott példa az elmúlt hónapokból:

Nagy valószínűséggel lemondjuk a 2024-es női kézilabda-Eb-t, pedig nem is kellett hozzá építeni csarnokot, és csak társrendezők lennénk Ausztria és Svájc mellett.

Kormánygarancia híján még tavaly tavasszal visszaléptünk a 2023-es hoki-vb megrendezésétől.

Egy átlagos városi uszoda üzemeltetési költsége évente akár félmilliárd forinttal is nőhet, nem véletlen, hogy létesítmények sora zárt be Kispesttől Szegedig, Esztergomtól Nyíregyházáig.

A vadonatúj stadionokat sem kíméli az energiaválság, olyan NB I.-es csapatoknak zárt be télire az otthona, mint a Kispest, a Debrecen vagy a Fehérvár. (Ezzel együtt a Zalaegerszeg kivételével az összes NB I.-es csapat Spanyolországban vagy Törökországban készül a tavaszi szezonra.)

Több NB II.-es csapat, így a feljutásért harcoló Diósgyőr és Szeged is kérte, hogy a mérkőzéseit ne kelljen villanyfénynél megrendezni, a két klubhoz később az egész mezőny csatlakozott.

Az energiaválság miatt két NB III.-as csapat, a Balassagyarmat és a Makó menet közben lépett vissza a bajnokságtól, Jászberényben a fél csapatot szélnek eresztették.

Az Euroliga-címvédő Sopron női kosárcsaptánál válságmenedzselésre álltak át.

Az energiaválság miatt módosult a hokibajnokság menetrendje, a csapatok kérésére előrehozták a rájátszást.





Budapesti luxus jövő nyáron

Kocsis Máté, a kézilabda-szövetség elnöke, a Fidesz frakcióvezetője luxusnak nevezte, hogy Magyarország társrendezője legyen a jövő évi női kézilabda Európa-bajnokságnak. A két és fél hetes tornán 24 válogatott vesz részt, a 65 meccsből 41-et terveztek két magyarországi helyszínre, Budapestre és Debrecenbe. A két csarnok készen van, csak a szállás és az ellátás jelentene költséget, de ezek szerint túlságosan nagyot.

Ehhez képest ha megnyertük volna a 2024-es olimpia rendezési jogát – amire mindenáron pályázni akartunk –, akkor a fenti luxust elég magas számmal kellene beszorozni. A nyári olimpián nemcsak a női kézisek vannak jelen, hanem 28 sportág, összesen 41 szakágban versenyeznek. Ez 17 ezer versenyezőt és a segítőiket jelenti. Vendégül kellene látnunk ezenfelül legalább 26 ezer tudósítót és mindenféle rendű-rangú sportvezetőt. Utóbbiak száma majdnem annyi, mint a sportolóké és kísérőké összesen. Nagy különbség, hogy a NOB-osoknak és vendégeiknek kiemelt szállás, ellátás és odafigyelés jár.

Az ígérték, fejenként mindössze évi 7 ezer forint

Arról, hogy mennyibe kerülne a budapesti olimpia, még 2015-ben készített a magyar szervezők felkérésére megvalósíthatósági tanulmányt a PricewaterhouseCoopers tanácsadócég (1372 oldal, jó böngészést hozzá). Az ilyen típusú elemzések az olimpia előtt mindig azt ígérik, hogy ez végre olyan esemény lesz, ahol okosan költik el a pénzeket, hosszú távon csak hasznot hoz, és nem jár olyan brutális veszteséggel, mint a legutóbbi olimpiák.

Meglehetősen optimistának tűnt már akkor is, utólag meg pláne, hogy a kifejezetten olimpiai kiadások és bevételek egyenlege mindössze mínusz 774 milliárd forint volt. A tanulmány szerint „egy magyarországi lakosra lebontva az olimpia költsége alig több mint 7000 forintot tesz ki átlagosan, évente (2015 és 2025 között, 11 éven át).” Számoltak ugyan további 2 ezer milliárdos kiadással, de ezeket különválasztották, mert olyan beruházások, amelyeket az olimpiától függetlenül amúgy is terveztek (mint a Galvani-híd felépítése a Dunán, a vasúti közlekedés a ferihegyi reptérhez, tömegközlekedési járművek cseréje), legfeljebb előrébb hozzák azokat.

Az ilyen számításokkal a probléma az, hogy a bevételek nagyjából pontosan kalkulálhatóak, a tévés jogdíjakról és a nagy szponzorokkal a Nemzeti Olimpiai Bizottság állapodik meg, és osztja tovább a NOB-hoz befolyó irgalmatlan összegnek csak kis szeletét. A kiadások viszont mindig rendkívül alábecsültek.

Az élet cáfol rá a túlságosan szép tervekre

photo_camera Látványterv az olimpiáról. A Kossuth téren íjászat lett volna.

Néhány példa arra, hogyan szállhattak volna el az olimpiai költségek:

A Budapest 2024 megvalósíthatósági tanulmánya 2015-ben azzal számolt, hogy a Puskás Aréna felépül 109 milliárd forintból. Rögtön azután, hogy 2017 elején visszaléptünk az olimpiai pályázattól, Lázár János bejelentette, a nemzeti stadion lebutított verziója épül meg, de drágábban, nettó 150 milliárd forintért. Az építő cég Mészáros Lőrincnél landolt.

A 2017-es vizes világbajnokság sok mindent bizonyított, de alsó hangon is 130 milliárd forintos költsége azt pont nem, hogy takarékosan és olcsón tudunk megrendezni egy eseményt, ami az olimpiához képest minimálprojekt.

A budapesti olimpia fő helyszíne nem a Puskás Aréna lett volna, hanem az új atlétikai stadion. Ennek az építési költségét 2015-ben összesen 120 milliárd forintra becsülték. Ebben benne volt a visszabontás költsége is. Ehhez képest az idei budapesti atlétikai világbajnokságra készülő, de még nem elkészült projekt 240 milliárd forintnál jár úgy, hogy az olimpiai stadionnál 60 ezres férőhellyel számoltak, a vébére viszont ennél jóval kisebb, 40 ezres stadion készül, amit visszabontanak 15 ezresre.

Székesfehérváron a birkózás- és a cselgáncsversenyeket rendezték volna az új sportcsarnokban. A tervek szerint 2020-ban adták volna át, 12,1 milliárdos költség szerepel a tanulmányban. Ehhez képest 2019-ben lefújták a közbeszerzést, mert sokkallták a 25 milliárdos ajánlatot. A csarnokot tavaly kezdték építeni, idén talán kész lesz, a kormány 35 milliárdot adott rá, vagyis majdnem a háromszorosát, mint amennyi az olimpiai tanulmányban szerepel.

A Millenniumi Konferenciaközpont – ahol a súlyemelés lett volna – a tanulmány szerint kijön 8,3 milliárdból. Miközben az építési költségeket már egy 2013-as tanulmány is 20-25 milliárd forintra tette. Ez a beruházás azóta sem készült el.



Két stadion: a Vasasé és a Diósgyőré. A tanulmányban az angyalföldi stadionnál azzal számoltak, hogy 2,2 milliárdba kerül, és 8 ezren nézhetnek ott rögbit. A valóság: a mindössze 5500 férőhelyes, 2019-ben átadott Illovszky Rudolf Stadion 6 milliárdba került. Focimeccsek helyszíne lett volna a diósgyőri stadion, amelyre 7,5 milliárd forint volt beállítva a tanulmányban. 13 milliárd forint lett a vége, amikor 2018-ban átadták.

Elképzelni is nehéz, mennyiért épüle volna fel az Etele téren az a hatalmas csarnok, ahol a kézilabda és a röplabda fő eseményeit tartották volna. 27 milliárdot szántak rá, ebben benne lett volna a bontási költség, merthogy ideiglenes helyszín lett volna, amit teljesen eltüntetnek. További ideiglenes épület lett volna a Dagály uszoda melletti vívócsarnok (2015-ös számítás szerint 10,2 milliárd forintért) és az Óbudai-szigeten a 12 ezres lelátójú strandröplabda-komplexum (5,5 milliárd) is. A lágymányosi teniszközpontra 17,7 milliárdot költöttek volna, de ennek egy része megmaradt volna az olimpia után is. A dunakeszi lóversenypálya 4,5 milliárd forintért kapott volna 12 ezres lelátót.

Nem csak stadion

Sportlétesítményekre a tanulmány számításai szerint összesen 449 milliárd forint ment volna el (ennek jelentős része ideiglenes épületekre – de itt a tanulmány készítői megjegyzik, hogy később legalább nem kell számolni üzemeltetési költségekkel).

Ez a kisebb költség. A nagyobb:

a sportolók és a kísérőik otthona, vagyis az olimpiai falu, ami az atlétikai stadion mellett kapott volna helyett, közelebből a Csepel-sziget északi csúcsának magasságában az RSD (Ráckeve–Soroksári Duna-ág) bal partján. 2000-2200 apartmanban gondolkodtak, mintegy 30-40 hektáros területen.

a 17 ezres médiafalut (több helyszínen szórták volna szét: Meder utca (6000 fő), Józsefvárosi pályaudvar (9000 fő), Fehér-dűlő (3500 fő), Sertésvágóhíd (4500 fő), Galvani-híd dél (3000 fő),

a technikai falu

a sajtó és közvetítő központ.

Erre a csomagra összesen 642 milliárd forintot számoltak ki. De hozzátették, hogy az olimpia után 300 milliárdért értékesíteni is lehet. A terv ez volt az utóhasznosításra: „Az olimpiai szálláshelyeket a játékokat követően lakásokká lehessen átalakítani és értékesíteni a lakosság számára, illetőleg különféle bérlakásprogramok (pl. közszolgálati pályakezdők és alkalmazottak) vagy kollégiumi programok tárgyi alapját teremtheti meg. Ez a koncepció általában jelentős arányú magánforrás bevonására teremt lehetőséget.”

Ebből lehetett volna diákváros is, de a nagy részére inkább a kínai Fudan Egyetemet költöztetné be a kormány.

Hogy ez mennyire lett volna tartható? Semennyire

A nagy sportberuházásokat felügyelő Fürjes Balázs – miközben akkor és azóta is kitartóan hangoztatja, hogy mennyire jó házigazdái lettünk volna az olimpiának – már 2017-ben beszélt arról, hogy nagyon felkapottak a magyar építőipari cégek, más szóval, kevés a munkaerő és a kapacitás a magyar piacon, ezért felmentek az árak. Fürjes akkor a Fradi-stadionját hozta fel, amit 14 milliárdért építettek 2014-ben. 2017-ben szerinte duplaannyiból jönne ki.

photo_camera Látványterv a budapesti olimpiáról

Gulyás Gergely miniszter 2019-ben panaszkodott arra – amikor leállítottak két székesfehérvári projektet, köztük az olimpiai tervekben is szereplő csarnokot –, hogy kapacitáshiány van a magyar építőiparban. „Több mint 4000 milliárd forintos megrendelésállomány van az építőiparban, ehhez képest a kapacitás jóval 3000 milliárd alatt van, inkább 2500 milliárd. A kínálatot messze meghaladó keresletnek pedig árfelhajtó hatása van. Ehhez jön még hozzá az, hogy jelentős, az átlagot messze meghaladó, 50 százalékos béremelkedés volt az építőiparban” – mondta akkor (majd 2022-ben mégis zöld utat adtak a sportcsarnoképítésnek, a kifogásolt árnál 10 milliárd forinttal többért).

Az árakat felhajtó egyszerű kapacitáshiánynál azért többről volt szó. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a 2019-es projektlefújásoknál fakadt ki, hogy „nincsen verseny egy ekkora beruházás elnyeréséért. Ez elfogadhatatlan! Van munkaerőhiány, van kapacitáshiány, van alapanyaghiány, de az akkor sincs rendben, hogy ekkora értékű fejlesztéseknél a közbeszerzési eljárásokban csak 1-2 ajánlattevő legyen.” Cser-Palkovics nem nevezte meg őket, de az építőipar legnagyobb szereplői pontosan ismertek voltak már akkor is. 2018-ban a legtöbb közbeszerzést Mészáros Lőrinc cégei nyerték, a második helyen alig lemaradva Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak az érdekeltségei (259,5 milliárd) álltak, a harmadikon pedig Mészáros és Szíjj üzlettársa, Varga Károly (116,8 milliárd forint).

A Mészárosék által elnyert 265 milliárd forint 93 százaléka Brüsszelből érkezett uniós támogatásként.

Az olimpiai kiadások legnagyobb része 2021/22-ben lett volna esedékes (a covid miatt különösen), éppen akkor, amikor amúgy is az egekbe szöktek az árak az építőiparban. Az első ársapkát az építőipari alapanyagok megugró ára miatt vezette be a kormány még 2021. július 8-án, amikor többek között a cement árát próbálta befagyasztani rendeletben. Az építőiparban a termelői árak 2022 első negyedévében 20,6, a második negyedévében 25, a harmadik negyedévben 26,2 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Közben átadtak egy olyan sportcsarnokot, amit még az olimpiai pályázatban sem terveztük. Az MVM Dome-nak elnevezett 20 ezer férőhelyes kézilabdacsarnok 110 milliárd forintba került. Ez mondjuk lejönne a költségekből, készen van, az viszont lehet, hogy éppen kézilabda Európa-bajnokságot nem rendeznek benne a luxusnak nevezett költségek miatt 2024-ben.

Az említett kockázatok

A tanulmány készítői meglehetősen optimisták voltak, amikor csak közepesnek minősítették annak a kockázatát, hogy a pályázat összköltsége magasabb lesz az előzetesen vártnál. Kezelési javaslatuk: „Megfelelő és alapos tervezés, racionális tartalék beépítése a pályázati költségvetésbe.”

A közepes/magas kategóriába került az a lehetőség, hogy

„a szükséges források nem biztosítottak, vagy a bevételek felültervezettek/csökkennek, illetve a költségek alultervezettek/növekednek”. Javasolt megoldás: „Megalapozott pénzügyi tervezés, költség- és erőforráskontroll, tartalékok beépítése, szükség esetére pótlólagos finanszírozási lehetőségek kijelölése.”

és ez is: „árfolyamváltozások, melyek jelentősen megdrágíthatják a külföldről beszerzendő árukat és szolgáltatásokat”. 2015-ben 309,9 volt az euróárfolyam átlaga, tavaly 30 százalékkal magasabb.

Alacsony kockázatú volt, hogy „a pályázatban a teherbíró képességeinket meghaladó kötelezettségeket vállalunk”, akárcsak az, hogy „Magyarország makrogazdasági környezete vagy kilátásai jelentősen negatív irányban megváltoznak, a költségek és terhek arányaiban növekednek”.

A magyar pályázat gyengeségei között említették a nemzetközi sajtó sokszor kritikus hozzáállását a magyar politikához.

London igazi recessziós olimpiát rendezett

A 2012-es londoni olimpiát nagyon hasonló helyzetben rendezték, mint amilyen a 2024-es budapesti lett volna (és amilyen a párizsi lesz, de erről később). Az Egyesült Királyság fővárosa Párizst, Madridot, New Yorkot és Moszkvát megelőzve nyerte el a nyári olimpia megrendezésének jogát 2005-ben. Úgy gondolták, 2,75 milliárd fontból megússzák a rendezést, ráadásul az 1992-es barcelonai játékok óta nem volt ilyen fejlett infrastruktúrájú rendező, szóval nem nulláról kellett kezdeni. Csakhogy ekkor még senki sem látta a 2008-as gazdasági válságot, a növekvő inflációt és a megemelt áfát. Végül a tervezett 2,75 milliárd helyett több mint 13 milliárdba kerültek a recessziós játékok.

A nyolcvanezer nézőt befogadni képes olimpiai stadion 280 millió helyett 496 millióból készült el – vagyis messze nem magyar jelenség a beruházások menet közben növekvő költsége. A stadiont a West Ham United bérli ugyan, ezzel együtt csak a húszas években a becslések szerint 140 millió font közpénzt veszít rajta az állam. Vagy ott van az olimpiai uszodapályázatban feltüntetett 74 millió fontos költség, ami végül 215 millió fontot nyelt el.

Az olimpiai előkészületek alatt élte át az ország a második világháború utáni legnagyobb megszorításokat, ilyen körülmények között valószínűleg nem sok város lett volna képes megrendezni a játékokat. Ebben az időszakban a munkanélküliség 4,8 százalékról 8,2 százalékra nőtt, a gazdaság folyamatosan zsugorodott. A válság miatt a magánszektor is jóval kisebb részben tudta kivenni a részét a lebonyolításból, így a közszféra a tervezetthez képest háromszor nagyobb összeggel szállt be.

A játékoknak számos hozadéka volt. Megújult Kelet-London, metró- és vasútvonalak épültek vagy újultak meg teljesen, több ezer lakás épült olyan területen, ami egykor a város szégyenfoltja volt. És a szervezők a mai napi nem mulasztják el megjegyezni egy-egy nagyobb londoni sporteseménynél, hogy megfelelő létesítmény híján nem jöhetett volna létre, ha nincs az olimpia.

Párizs – megcsappant az érdeklődés

A 2012-es játékokig bevett gyakorlat volt, hogy öt jelölt közül választották ki a rendezőt, ez gyökeresen megváltozott az elmúlt években.

2012 – 5 jelentkező

2016 – 4 jelentkező

2020 – 3 jelentkező

2024 – 1 jelentkező (Párizs és Los Angeles megegyezett a 2024-es és 2028-as rendezésről)

2028 – 1 jelentkező

2032 – 1 jelentkező

London még négy világvárossal versengett a rendezés jogáért 2005-ben. Mindez gyökeresen megváltozott 2017-ben, amikor a 2024-es játékok városáról döntöttek. Ekkoriban már – hiába lett a fenntarthatóság a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelszava – a brutális költségek és a pazarlás szinonimája lett az olimpiarendezés. Nem véletlen, hogy egyre több helyen írtak ki népszavazást a rendezésről, vagy fenyegettek vele, esetleg a józan megfontolások miatt el se jutottak odáig.

Példátlan módon négy jelentkező város, Boston, Hamburg, Róma és Budapest is visszalépett. Párizs és Los Angeles maradt versenyben, de megegyeztek: a 2024-es nyári játékokat a francia, a 2028-ast az amerikai város rendezheti. Sőt a NOB lecsapott a 2032-es olimpiarendezésről érdeklődő ausztráliai Brisbane-re is, és pályázat nélkül odaítélte a rendezést, így most 2029-ig nem kell helyszínválasztással bíbelődni. (Az olimpia várhatóan 2036-ban tér vissza Európába, erre szokták optimista fideszes politikusok mondani, hogy akár meg is próbálhatnánk. A korábbi gyakorlat szerint hat év múlva lenne róla szavazás.)

Ha a londoni olimpia recessziós olimpia volt, akkor nagy valószínűséggel a párizsi is az lesz. A rendezés elnyerése óta volt covidvilágjárvány, tart az időnként már-már világméretű konfliktussal fenyegető orosz–ukrán háború, Európát pedig energiaválság sújtja.

Pont az elmúlt hetekben jelentették be, hogy az infláció és többletkiadások miatt a párizsi olimpia költségvetése 3,98 milliárd euróról 4,38 milliárdra nő, bár tény, hogy talán minden korábbi játékoknál jobban építenek a város adottságaira. A megnyitó ünnepséget például a Szajnán tartják, külön olimpiai stadiont nem építenek, a teniszversenyek a Roland Garroson lesznek, az atlétika a Paris SG-nek is otthont adó Parc des Princes-ben, de nem kap új helyszínt a taekwondo, a vívás, a birkózás, a dzsúdó és a súlyemelés sem. Lesz viszont vadonatúj olimpiai falu, Londonhoz hasonlóan itt is barna mezős beruházás keretében, Saint-Ouen és Seine-Saint-Denis ipari és külvárosi negyedében.

A kiadások most leginkább a megnyitó és a záróünnepségek miatt nőttek, viszont több bevételre számítanak a jegyeladásokból, miután csökkentették a tisztviselők és a média férőhelyeit. Szintén a spórolás jegyében csak az utolsó pillanatra készül el az olimpiai falu és jó néhány versenyhelyszín, és kiderült, hogy a közösségi közlekedésért az ígéretekkel ellentétben mégis fizetni kell.

A nem annyira hangoztatott kedvező hatások

Visszatérve a budapesti olimpiára. A Karácsony Gergelyt autósüldözéssel vádoló Fidesz nem nagyon hangoztatja, de a hatástanulmány fontos eleme volt a gyalogos és biciklis közlekedés arányának növelése az autósok kárára.

„Az olimpia olyan pozitív társadalmi hatásokat is kifejthet, amelyek a budapesti olimpia speciális jellegéből fakadnak. Különösen fontos terület az olimpiai helyszínek közti közlekedés, amelyben Budapest kedvező adottságainak és méretének köszönhetően a biciklis és gyalogos közlekedés fontos szerepet játszhat. Az ezt szolgáló beruházások, városi átalakítások, illetve ezek ösztönzése fejlesztheti a város biciklis és gyalogos közlekedési kultúráját, környezetkímélőbbé teheti azt (ilyen lehet például a budapesti rakpartok átalakítása biciklis, illetve gyalogos közlekedés céljából).”

Volt még valami, amivel a tanulmány készítői számoltak.