Pornó ment a BBC élő műsorában

Pornós hangokkal zavarták meg a BBC FA-kupa-mérkőzést felvezető élő műsorát kedden este. Így:



A stúdióban ülők az élő adás közben nem tudták megfejteni, hogy honnan szól újra és újra a pornó, csak a meccs alatt találták meg a díszletre felragasztott telefont. A BBC közleményben kért elnézést az incidens miatt.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je