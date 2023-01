Shakira kirakott egy ember nagyságú boszorkányfigurát az anyósa házára néző erkélyére, aztán teljes hangerőn kezdte hallgatni az anyós fiát és annak új nőjét fikázó számát

Úgy tűnik, hogy a tavaly nyáron szakító Shakira-Gerard Piqué sztárpár képtelen végleg elszakadni egymástól. Bár a két közös gyerekük miatt megállapodtak a csendes ügyintézésben, 2023-ra fordulva mindketten belezendítettek.

Először Shakira lépett, amikor január 12-én a volt pasiját és Piqué új barátnőjét az elképzelhető legszemélyeskedőbb modorban támadó számot jelentetett meg. Ennek azonnal híressé vált strófájában arról énekelt, hogy Piqué a Ferrariját (Shakirát) egy Renault Twingóra (az új nő) cserélte, a Rolexét meg Casióra.

Piqué válasza: az exfocista 3 napon belül szponzori szerződést kötött a Casióval és a Renault-val, majd a Shakira által megénekelt órában és autóval jelent meg.

Shakira rekontrája: a Dalban szintén megénekelt barcelonai házában - ami pont szemben található Piqué anyjának lakhelyével - kirakott az erkélyre egy boszorkányfigurát, majd max hangerőn és végtelenítve kezdte "hallgatni" a hangfegyverrel megcélzott asszony fiát fikázó számát:

Vagyis ez csak első blikkre tűnt rekontrának. A spanyol média ugyanis kiderítette, hogy bár a báburól csak most számoltak be, az valójában hetek óta ki volt téve az erkélyre. Ami nemhogy feltűnt a célszemélynek, vagyis Piqué anyjának, Montserrat Bernabeunek, de lépett is az ügyben, amennyiben küldöncöt menesztett Shakirához, azt kérve, hogy távolítsa el a boszorkányt. Shakira ezt azonban megtagadta. A katalán tévések először nem akarták elhinni ezt az egészet, de amikor stábot küldtek a helyszínre, a legnagyobb meglepetésükre tényleg ott találták a boszorkányfigurát. Amit a stábot kiszúrva bevittek a házba, de a távozásuk után újra visszarakták, és a zenét is visszakapcsolták.