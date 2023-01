Benyújtották a parlamentnek a költségvetés, amit a kormány már úgyis elfogadott egy rendelettel

Csütörtökön Varga Mihály pénzügyminiszter benyújtotta a parlamentnek a 2023-as költségvetés, amit egyébként az év végén a kormány egy rendelettel amúgy már elfogadott, de hagyományőrzésből most a parlamenti képviselőkkel is megnyomatják a gombokat. Ezzel a lépéssel több mint 26 milliárddal növelték a Rogán Antal alá rendelt titkosszolgálatok költségvetését.

A Pénzügyminisztérium csütörtöki közleménye szerint a 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése. A kormány emelte a Rezsivédelmi Alap forrásait annak érdekében, hogy megvédje a magyar családokat és vállalkozásokat az elszálló energiaáraktól és fenntartsa a rezsicsökkentést minden magyar család számára az átlagfogyasztás erejéig. Az Alap összege így közel négyszeresére, a tervezett 670 milliárd forintról 2610 milliárd forintra emelkedik. A költségvetés a 15 százalékos nyugdíjemelés fedezetét is biztosítja, amely a tizenharmadik havi nyugdíjra is vonatkozik. A kedvezőtlen világgazdasági környezet miatt a kormány a központi tartalékot is megemelte: a tervezett 170 milliárd forintról 255 milliárd forintra nő a tartalékok összege.

A módosított költségvetésben a hiány mértéke 2022-höz képest a különleges gázkészlet-vásárlás nélkül számított 4,9 százalékról a GDP 3,9 százalékára csökken.

A Pénzügyminisztérium szerinz fontos változás a rendeletben kihirdetett módosításhoz képest, hogy a benyújtott törvényjavaslatban nagyobb arányú államadósság-csökkentéssel számolnak: a GDP-arányos államadósságot 73,5 százalékról 69,7 százalékra javítanák év végére.

Arra számítanak, hogy a magyar gazdaság az év egészében elkerülheti a recessziót, éves szinten 1,5 százalékkal erősödhet, az infláció mértékét az év végére egyszámjegyűre szorítanák. (via MTI)