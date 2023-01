Először megzsarollak, hogy szakítunk, ha nem házasodunk össze, majd az orrod előtt randizok másokkal, hogy végre igent mondj

A Netflix az elmúlt években rohadásig töltötte fel a platformját hol jobb, hol rosszabb realitykkel, az egyik legújabb, a The Ultimatum címre hallgató valóságshow francia verziója pedig egyértelműen utóbbi kategóriába esik. Bizonyos szempontból egy másik, erősen trash valóságshow leágazása – az eredeti amerikai verzióban még a műsorvezetők is ugyanazok –, de míg a Love is Blindban a résztvevők szerelmet és kapcsolatot keresnek, addig Az ultimátumban gyakorlatilag a saját nyomorukat gerjesztik, és a sok szempontból haldokló párkapcsolatukat pusztítják tovább erősen mérgező körülmények között.

A műsor lényege, hogy összeeresztenek benne hat heteroszexuális párt, amelyek egy-egy tagja ultimátumot adott a másiknak, hogy összeházasodnak, vagy ennyi volt.

A kellemes zsarolással indító műsor legpokolibb része csak ezután következik, mert a 12 résztvevőnek el kell kezdenie randizgatni, hogy a saját párján kívül mindenki kiválasszon valakit, akivel a következő három hetet együtt tölti. Éjjel-nappal, egy lakásban, közös programokkal, kvázi egy új párkapcsolatban, hogy közben mindenki eldönthesse, a régi párkapcsolatát választja – és azt, hogy tényleg összeházasodik a másikkal –, vagy egy új párt, akár épp azt, akivel összezárták.

A három hét után jön újabb két hét, amikor az eredeti pároknak ismét össze kell költözniük, hogy aztán azok a felek, akik az ultimátumot kapták, eldönthessék, „elfogadják-e” azt.

Hogy az eleve abszurd alaphelyzetben tovább lehessen fokozni a drámát, az első napokban a randizást a résztvevők egymás – így a saját párjuk – orra előtt művelik, vagyis mindenki végignézheti, hogy élete szerelme épp ismerkedik valaki mással, és próbálja a legjobb, legviccesebb, legszórakoztatóbb, legvonzóbb oldalát mutatni. Ezt bonyolítja tovább, hogy mindenki előtt kell rábökni arra, akivel aztán össze akarnak költözni, természetesen megindokolva, hogy miért ő volt a legszimpatikusabb vagy vonzóbb opció. Ez a vonzalom nyilván nem minden esetben kölcsönös, így tovább nő a feszültség, mire végül sikerül leosztani az új párokat.

(Nyilván nem döbbent meg senkit az az infó, hogy természetesen minden szereplő nagyon szép, hisz hogy nézne ki, hogy egy valóságshow-ban vannak nem teljesen szimmetrikus arcú, neadjisten, nem tökéletes testtömegindexszel rendelkező emberek is. Még a végén nem akarnának összevissza randizni egymás között.)

A francia verzióban az egyik pár egyébként már az elején úgy döntött, kiszáll a játékból, és inkább kamerák, illetve idegen párok nélkül oldják meg problémáikat. A többiek viszont maradtak, hogy részt vegyenek ebben a rendkívül nyomasztó kísérletben, amelynek végén a megmaradt öt pár közül hárman döntöttek úgy, hogy folytatják, miután az ultimátumot kapott felek beadták a derekukat. A maradék két pár közül az egyik szakított, egy másik már az újra együtt töltött két hét legelején összeveszett, miután kiderült, hogy a pár férfi tagja sikeresen megcsalta a nőt az újonnan választott partnere egy barátnőjével. Utóbbiak végül mégis újra összejöttek a befejező rész, vagyis a nagy reunion előtt, mondván, hogy a férfi, aki a mostani megcsalás előtt már korábban is félrelépett, végre annyira megváltozott, hogy sikeresen ráébredt: arra a nőre van szüksége, akit többször sikerült átvernie és megaláznia.

A hat pár közül két olyan volt, ahol a férfi adott ultimátumot, egyikőjük rögtön kettőt is, mert nemcsak azt várta el élete szerelmétől, hogy igent mondjon egy gyűrű láttán, de azt is, hogy azonnal költözzön vele Amerikába, mert ő ott szeretné – mindenféle előzetes és átgondolt terv nélkül – megvalósítani önmagát a közepes énekhangjával.