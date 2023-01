Kadirov provokációnak tartja, hogy egy orosz tiszt szakálltilalmat vezetne be a hadseregben

Ahogy azt a gyakori vezetőváltások is mutatják, bőven vannak ellentétek az orosz katonai vezetésen belül, ezek közül viszont csak egészen kevés jut el a nyilvánosságig. Most Csecsenföld vezetője, Ramzan Kadirov viszont nyilvánosan kritizálta a Duma védelmi bizottságának egyik tagját, Viktor Szoboljev altábornagyot, amiért az arról beszélt, hogy a szakáll borotválása a katonai fegyelem elemi követelménye, és „még a legintenzívebb harci tevékenység mellett is talál 15-20 percet egy katona arra, hogy rendbe tegye a külsejét”.

photo_camera Ramzan Kadirov Vlagyimir Putyinnal tárgyal 2019-ben Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

A muszlim vallású Kadirov, aki csecsen egységeket küldött az Ukrajna elleni háborúba, a Telegram-csatornáján azt írta: „Szobolev nagyon jól tudja, hogy ki és miért visel szakállt a fronton. Ezért komolyan meg vagyok győződve arról, hogy ez egy egyértelmű provokáció, aminek a célja, hogy kioltsa a harcosok morálját, akik a Mindenhatóért vívnak szent háborút, és akik csak a Mindenható kedvéért viselnek szakállt, ahogyan szeretett Prófétánk tette. Ezek a szakállas férfiak felszabadították Mariupolt, Szeverodonyeck, Liszicsanszk és más városokat, teljesítve a parancsnokság által meghatározott összes feladatot. Csapatunkban 99,9 százalékuk visel szakállt, gondozza azt, és a szunna szerint viseli.”

Szoboljevnek pedig azt ajánlotta, hogy inkább menjen ő is a frontra.