Közel félmilliárd dollárt költene a Shell kibocsátáscsökkentés címén a semmire

Hatalmas multinacionális vállalatokról azt gondolná az ember, hogy ritkán szeretnek hatalmas összegetek kidobni az ablakon vagy elégetni a kandallóban. Pedig a Guardian cikke szerint a Shell épp ezt teszi. A brit olajipari óriás ugyanis 450 millió dollárt költene évente olyan karbonkreditekre, amelyek valószínűleg sokkal kevesebb széndioxidot kötnek le, mint állítják.

A Guardian a német Die Zeit hetilappal és a Source Material nevű tényfeltáró oldallal közösen megvizsgálta a világ legnagyobb karbonkredit hitelesítő szervezete, a Verra által kínált projekteket. A következtetésük elég sokkoló:

az esetek 90 százalékában a vásárlók lényegében fantom krediteket kaptak, vagyis olyan projektekért fizettek nagyon sok pénzt, amik valójában semmit sem tettek a klímaváltozás lassításáért.

photo_camera Fotó: JEFFREY GROENEWEG/ANP via AFP

A karbonkreditek, vagy offsettek rendszere úgy néz ki, hogy egy cég, amely csökkenteni akarja a környezetszennyezését, amellett, vagy ahelyett, hogy a saját tényleges kibocsátásait fogná vissza, támogathat olyan projekteket, amelyek elvileg lekötnek valamennyi széndioxidot, ezzel ellentételezve a cég kibocsátását.

Vegyünk egy példát a Guardian tényfeltárásából: a Lavazza kávémárka például azt állítja, hogy a kapszulás kávéik teljesen klímasemlegesek, mert bár azok előállítása elég sok kibocsátással jár, de a cég támogat egy esőerdő védelmi programot Peruban, amivel elvileg pont ugyanannyi széndioxidot le is kötnek. Ugyanerre hivatkozva állította korábban az easyJet, hogy a repülői klímasemlegesen működnek, de a Gucci, a Disney és még egy rakás óriásvállalat is hasonló projektekre hivatkozva állítja, hogy milyen zölden működik. De nemcsak vállalatok vásárolnak ilyen krediteket, a Pearl Jam rockzenekar is ilyenekkel ellentételezné az elég nagy karbonlábnyommal bíró turnéit.

Ezeket projekteket a Verra nevű amerikai nonprofit szervezet hitelesítette. Csakhogy műholdas felvételek elemzésére hivatkozva a Guardian azt állítja, hogy ezek jó része semmit nem tett a klímaváltozás ellen.

Az a projekt például, amire a Lavazza hivatozik, az elemzés szerint egyáltalán nem lassította az erdőírtást Peruban. Vagyis a Lavazza lényegében egy papírt vett, elég drágán, ami mögött nem volt valódi teljesítés. Ezt hívják a környezetvédők zöldre festésnek. Az a projekt, amibe a Gucci és a Pearl fektetett pénzt, szintén Peruban, ugyan lassította valamelyest az erdőirtást, de tizedannyi kibocsátást lehet csak azzal ellentételezni, mint ahogy a krediteket kiállító szervezet állítja. Hasonlóan járt a Disney egy kambodzsai és a Boeing egy kolumbiai projekttel. És jó eséllyel hasonlóan járhat a Shell, amely ráadásul többet akar ilyen kreditekre költeni, mint sok más cég együttvéve.

photo_camera Erdőirtás Peruban. Elvileg ennek elkerüléséért fizetnek százmilliókat a nemzetközi vállalatok. Fotó: ERNESTO BENAVIDES/AFP

A karbonkreditek világpiaca mára kétmilliárd dollárosra nőtt. A Shell 450 millió dolláros befektetése tehát ennek a piacnak a negyedét lefedné, a cég pedig a jövőben még többet tervez ilyen kreditekre költeni. Az ezért az összegért támogatott projektek a cég marketing anyagai szerint 120 millió tonna széndioxidnak megfelelő kibocsátást kötnének le 2030-ig. A fentiek alapján viszont ez elég kétséges, így ha a Shell komolyan gondolja, hogy tenni akar a klímaváltozás ellen, akkor valami más eszközhöz kell nyúlnia.

A Verra (amelynek tanácsadó testületében a Shell három képviselője is helyet kapott), azt állítja, hogy a Guardian cikkét alátámasztó módszertan hibás. A Shell pedig a lap megkeresésére azt közölte, hogy a karbonkrediteken kívül több milliárd dollárt költ megújuló energiára és más kibocsátáscsökkentő projektekre.