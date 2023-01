Matolcsy Ádám barátja került elő a Mészáros-féle szuperbank igazi tulajdonosát elfedő magántőkealap mögül

Egy NAV-os adatbázisból derült ki, hogy Matolcsy Ádám barátjához, a jegybank milliárdos kommunikációs tendereit sorra megnyerő Száraz Istvánhoz két olyan magántőkealap is kötődik, amiknek eddig nem lehetett ismerni a tulajdonosát. A magántőkealapok pénzügyi-jogi környezetét ugyanis 2014-ben a Fidesz úgy alakította ki, hogy tulajdonosaik kiléte rejtve maradhasson.

A Direkt 36 által megszerzett dokumentumok szerint Száraz az Uncia Magántőkealap végső tulajdonosa, így pedig a jó barátságokat kötő kocsmatulajdonosból kinőtt üzletember 10,8 százalékos tulajdonrésze van a Mészáros-féle szuperbankban, a Magyar Bankholding.

photo_camera Száraz István a Felix étterem előtt Fotó: Németh Dániel/444

De a lap felfedezte azt is, hogy Szárazé a Felis Magántőkealap is, amihez értékes ingatlanok mellett olyan cégek is kötődnek, mint a Culinaris-hálózat, a Black Swan koktélbár, valamint az állami turisztikai pénzekkel is megtömött Pine Weekendhouse Balatonkenesén.

A Felis Magántőkealapot pedig a Quartz Alapkezelő kezeli, aminek korábban szintén Száraz volt a tulajdonosa. A Felishez került a jegybank alapítványától az a palota is, amiben Matolcsy Ádám lakott.