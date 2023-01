Volt, aki tavaly Kolbásznak nevezte volna el a fiát, nem engedték neki

photo_camera Hecker Péter már évekkel ezelőtt megfestette a rendszer áldozatát, "Kisfiú kolbásznak öltözött" címmel.

2022 kreatív keresztnévadási divatja a ragasztás volt. Mármint az, amikor két, szokásos keresztnévből szerkesztenek egy korábban nem létezett harmadikat az Annamária mintájára. Ezt a Nyelvtudományi Kutatóközpont árulta el a 24.hu-nak, amikor a lap a tavaly beérkezett keresztnévkérelmekről kérdezte őket.



Aki ugyanis olyan nevet adna a gyerekének vagy saját magának, amelyik nem szerepel az adható nevek hivatalos listáján, ehhez a testülethez kénytelen fordulni jóváhagyásért. Tavaly minden idők rekordja született meg 625 ilyen kérelemmel, de meglepően sokaknak jutott eszébe ugyanaz az egyedi név, hiszen összesen 73 női és 47 férfinév bejegyzését kérték.

A ragasztás nem tavaly jött divatba, a korábbi években már olyanokat hagytak jóvá, mint az Annandóra, az Annadorka, az Annalujza, Annakata, Annadóra, vagy a francia újhullámos filmek rajongóinak favoritja, az Annakarina. Azért Annán túl is van élet, már engedélyezett az Emmaléna és az Emmaróza is, de korábban olyan Hanna-alapú verziókat is legalizáltak, mint a Hannabella, Hannaliza és Hannadóra.

Ehhez a csapathoz csatlakozhatott 2022-ben az Annalina, a Hannaléna és a Pannaróza.

A magyar szabályozás abszurditása, hogy egy csapat bürokrata dönthet az elképzelhető legszemélyesebb magánügyedben, a saját, elkerülhetetlenül szubjektív és totál önkényes ízlése alapján. Így történhetett meg, hogy miközben a Hannaléna zöld utat kapott, a Zarahannát simán elutasították.

A nem engedélyezett ragasztványok között olyanok voltak még, mint női vonalon a Marimária vagy a Miramilla, a fiúnevek között pedig a Mikafélix vagy a Vidmór. Hogy ezekben mi olyan nevetséges egy Annalinához képest, azt csak egy névbürokrata tudná megmondani.

Egy elutasított viszont mesteri volt: valakiknek annyira tetszett a Leni és a Nina is, hogy megalkották belőle a Leninát, a kiszámítható eredménnyel.

Divatnak volt nevezhető még a török szappanoperák szereplői ihlette keresztnevek kérelmezése. És tessék: a névhivatalnokoknak a török nevek valamiért pont bejönnek, ezért egyszerre hét ilyent is engedélyeztek. Miközben a Pablót elutasították, rábólintottak a Szeniz és Ajszel nevekre - úgysem fogod kitalálni: ezek nőiek - illetve a Kadir, Onur és Vedát férfinevekre.

Ha már itt tartunk, érdekes, hogy az ősmagyaros ihletésű kreatív névadás milyen ritka. Három ilyent engedélyeztek tavaly összesen: a Vekát, ami női név (miközben elutasították a Zékát, ami férfi lett volna), illetve férfifronton a Maglódot és a Vezekényt.

Divat volt még mangaszereplőnevet kérelmezni, úgyis mint Deter, Napaqa és Reira, illetve Peppa Pig öccse, Zsoli nevét, valamint olyan mitológiai szereplőkét, mint Heimdall és Belona.

A végképp egyedi nevek közül olyan női neveket utasítottak el, mint a Csoda, a Mese, a Csodálka, a Poca, a Bogár és a Tisza. És olyan férfineveket, mint a Hubadúr, a Zsoli, a Fekhő, a Zé, a Zéka, a Tasi és a Zsoli.