Borult idő, sok csapadék, néhol még havazás is lesz

Pénteken és a hétvégén néhol - főleg az ország keleti részén - havazás is várható, bár a legtöbb helyen inkább csak esni fog. Egyes hegyek magasabb területein akár 10 cm-es hó is lehet.

photo_camera Hóemberek Kékestetőn 2023. január 16-án Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Péntek

Délelőtt erősen felhős vagy borult lesz az ég, késő délutántól szakadozottabbá válhat a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok közé várható, késő este -3 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Főként a Dunától keletre várható eső, ami délutántól egyre nagyobb területen válthat havas esőbe, főleg északkeleten és a hegyekben havazásba, a Dunántúlon néhol szállingózó hóesés lehet. Délután a Dunántúl Déli részén is esőzés is várható. Az Alföldön és északkeleten eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat, viszont síkvidéken nem valószínű, hogy meg is marad a hó.

Akár 10 cm friss hó is összejöhet a Zempléni-hegység, esetleg a Bükk, Aggteleki-karszt magasabban fekvő részein.

Országosan élénk északi, északnyugati szél várható, ami az Észak-Dunántúlon és északkeleten erős lesz.

Szombat

Országosan inkább erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, átmeneti vékonyodások, szakadozások mellett. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0-+5 C° között várható.

A nap második felében főként délkeleten hószállingózás, kisebb havazás, néhol havas eső, a Tiszántúlon helyenként eső is eshet.

Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon néhol viharossá fokozódhat.

Vasárnap

Átmeneti vékonyodások, szakadozások mellett az ég jellemzően erősen felhős, illetve borult lesz. Hajnalban többnyire -7-0 közötti, kora délután többnyire 0-+7 közötti hőmérsékletet mérhetünk.

Szórványosan előfordulhat hószállingózás, havazás, főleg hazánk keleti felén havas eső, eső is várható. Az északi szél eleinte még többfelé megélénkül. (via Országos Meteorológiai Szolgálat)