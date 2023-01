Elegük lett a postásoknak a tukmálásból

Tavaly év végén több száz postahivatal zárt be. A csillaghegyiről mi is írtunk, és akkor szembesültünk azzal, hogy a postai dolgozók nem csupán a bezárást követő áthelyezések miatt panaszkodnak. Az elmúlt hetekben egy sor panasz eljutott hozzánk közvetlenül is, valamint belső postás fórumokról is kaptunk képernyőmásolatokat. Ez alapján rajzolódott ki egy kép arról, hogy mitől szenved legjobban Magyarország legnagyobb foglalkoztatójának, a Magyar Postának a 27 ezer munkavállalója.

Zsúfoltság

A bezárt postákhoz közeli posták leterheltsége megnőtt. „Ha a postán bármit hibázol, legyen az elfizetés, rosszul felvett levél, csekk, csomag azért neked, postás dolgozónak kell fizetni” - írta az egyik postás. A zsúfoltság jellemzően Budapesten és nagyobb városokban tapasztalható jelenség. Nem véletlen, hogy éppen a nagyobb városokban, sűrűbben lakott kerületekben igyekszik az önkormányzat megegyezni a Magyar Postával és újranyitni bizonyos hivatalokat. Ez nem olcsó mulatság, az önkormányzat akár több tízmillió forintot is kénytelen fizetni a Magyar Postának egy megegyezésért cserébe.

Munkaerőhiány

photo_camera Erzsébet-utalványt ad át egy postás 2018-ban Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Nem ritka az olyan kézbesítő, aki háromnak a munkáját végzi. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a saját munkájának az elvégzése után, kutyafuttában másik két körzetbe is kénytelen beugrani. Ilyenkor van az, hogy egy társasházban inkább bedobja az értestést a küldemény érkezéséről a postaládába, és nem keresi meg az adott lakást, ahol persze joggal bosszankodnak: „Most mehetek be a postára, pedig itthon voltam.”

Fizetés

A Magyar Posta és a két legnagyobb postás szakszervezet 2021-ben kötött bérmegállapodást 15 százalékos alapbér-fejlesztésről. Mindez lépcsőzetesen, három év alatt valósul meg. Sokan úgy érzik, hogy ezzel kiszúrták a szemüket, de ha mindez nem lenne elég: a megállapodás idején 5 százalék körüli volt az infláció, most 24,5 százalékos. De nem véletlen a lázongás, sokan a minimálbér közelében dolgoznak, ami jelenleg bruttó 232 ezer forint. „Más cégeknél legalább 250 ezer forint nettó bérük van az embereknek, kapnak karácsonyi pénzt vagy rezsi támogatást” - írta egy postás.

Értékesítés

Az ügyfelekkel foglalkozó postahivatali dolgozók rémálma az értékesítés - és valószínűleg az ügyfelek is hasonlóan vannak ezzel. A postások maguk között ezt csak tukmálásnak hívják, alighanem az ügyfelek is. Tudják, ez az, amikor bemegy valaki a postára, hogy gyanútlanul levelet adjon fel vagy csekket fizessen be, a pult mögött ülő postás pedig unott arccal lakás- vagy életbiztosítást, állampapírt, sorsjegyet ajánl. Nos, nem jó dolgukban teszik. Már tavaly téma volt, hogy nem feltétlen az ügyfelek hiánya, hanem az értékesítések alacsony száma miatt kerül veszélybe egy-egy postahivatal léte.

photo_camera Áruháznak tűnik, valójában posta Fotó: Németh Dániel/444

A jutalékok nevetségesen alacsonyak, néhány példa:

60 ezer forint értékű csoki, játék, ajándéktárgy után ezer forint,

200 ezer forint értékű csomag után 5 ezer forint,

60 ezer forintos utasbiztosítás után 4 ezer forint,

140 ezer forint sorsjegy után 2200 forint,

több millió forintos életbiztosítás után 20 ezer forint.

És ami a még nagyobb baj: hiába köt valaki biztosítást, ha pár hónap után nem fizeti, akkor a postás egyébként sem magas fizetéséből utólag levonják az egyszer már bérszámfejtett jutalmat.

„Nincs fontosabb az értékesítésnél. Mindegy mit akar az ügyfél, levelet, csekket, csomagot, neked rá kell sózni egy sorsjegyet, életbiztosítást, lakásbiztosítást, állampapírt. Ha ez nem sikerül, te vagy érte a hibás. Ha az ügyfél azt mondja, nincs pénze, te vagy a hibás. Meg lett mondva felülről, hogy a csekk, levél, csomag nem munka. Csakis az értékeítés” - foglalta össze tapasztalatait egy postás.

Áthelyezés

Tény, hogy a tavaly év végi postabezárások miatt senki sem vesztette el az állását, sokan úgy érzik, hogy így is lehetett volna humánusabban intézni. „A megbecsüléshez lehetne sorolni azt is, hogy 1 héttel a posta bezárás előtt jönnek szólni, hogy na, akkor jövőhéten bezártok - írták. - Az addig kis családként együtt dolgozó csapatokat pedig szétverik, mindenkit máshova szétszórnak.” Az áthelyezések postabezárások nélkül is gyakran előfordulnak, van, akit havonta-kéthavonta dobálnak ide-oda, attól függően, hol van éppen üresedés.

Felmondás

Sokan nem látnak más kiutat, mint a felmondást. Belső fórumokról kaptunk néhány levelet, amit valódi postások vagy volt postások írtak saját kollégáiknak, így a kommentelői túlzás talán ritkábban fordul elő. Néhány jellemző hozzászólás:

„Húsz év és 11 hónap után elfogyott a maradás mellett szóló érv.”

„Több mint 36 éve dolgozom a postán, előtte négy éves szakirányú képzés, főiskola (mert húsz éve ennek a munkakörnek ez volt a feltétele), vezérigazgató-helyettesi dicséret (már rég nincs a postán, aki átadta), és a bérem ismét a minimálbér felett van egy kevéssel.”

„Nem másodállás kell, hanem tisztességes fizetés, amiből normálisan meg tudsz élni, és nem csak az értékesítési támogatóknak, meg a vezetőknek.”

Szakszervezet - az mi?

A Magyar Posta - ismételjük, Magyarország legnagyobb foglalkoztatója - a leveleinkre nem szokott válaszolni. A postabezárásokkal kapcsolatban 2022. november 7-én küldtünk kérdést, amire azóta is várjuk a választ. A mostani ügyben kedden tettük fel kérdéseinket, ha választ kapunk, közöljük.

És mi a helyzet a szakszervezettel? Nos, ma már nagyon kevesen tagjai bármelyik postás szakszervezetnek, sokuknak eszükbe se jut hozzájuk fordulni a problémájukkal, a fiatalokat megszólítani pedig szinte lehetetlen, ők sokszor már a szó jelentésével sincsenek tisztában. Ezt már Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke mondta nekünk. Arra kértük, kommentálja a postások panaszait.

Zsúfoltság - „Biztos előfordulnak zsúfolt postahivatalok, de ne legyünk álszentek: ma már sokan interneten intézik az ügyeiket” - mondja.

Munkaerőhiány - „Vannak körzetek, ahol állandósult a létszámhiány betegség vagy az ügyfélszerkezet változása miatt, de egyébként is: mitől legyen vonzó a postás szakma? Nincs megfizetve, miközben magas a követelmény, a megfizetettségben nem érezhető.”

Fizetés - „A Magyar Posta egy piacon szereplő cég, emiatt állami pénzt nem kaphat. Sokan tényleg a garantált minimálbér környékén keresnek.”

Értékesítés - „Folyamatosan dolgozunk a vállalatvezetéssel, hogy főleg a kézbesítőknél egyre kevésbé legyen hangsúlyos. Célunk, hogy a feladatellátás legyen az elsődleges.”

(Borítókép: Az azóta már bezárt csillaghegyi posta egy tavaly novemberi felvételen.)