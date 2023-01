Meghalt David Crosby, a Byrds és a CSN&Y gitáros-énekese

81 évesen, hosszú betegség után, csütörtökön meghalt David Crosby, legendás gitáros és énekes. Számtalan formációval és sztárral zenélt együtt, de legismertebb zenekarai a Byrds és a Crosby, Stills, Nash & Young voltak. A koncertezéstől már 2014-ben visszavonult, de folyamatosan vett fel zenéket, új számokkal teli lemezt utoljára 2021-ben adott ki, For Free címmel. Bár nem volt jól, nagyon aktív maradt élete utolsó napjáig, szerdán például megdicsérte Greta Thunberget a Twitteren, amiért elvitték a német rendőrök.

Alapvetően folkos ihletettségű dalokat játszott, első nagy sikerét egy Bob Dylan feldolgozás hozta. Ő írta a hippimozgalom himnuszának is nevezett Deja Vu című számot, és a Jefferson Airplane néhány dalát is ő jegyzi. Fellépett a korszak két óriásfesztiválján, a Monterey Pop Festivalon és Woodstockban is.

photo_camera David Crosby, 2020 januárjában. Fotó: VALERIE MACON/AFP

Hollywoodi családba született 1941-ben, az apukája operatőr volt, 1931-ben Oscar-díjat is kapott. A főiskolát félbehagyta, hogy zenéljen, és sok próbálkozás után végül a Byrds-szel futott be, aminek egyik alapítója volt 1964-ben. Három év múlva kirúgták, és évtizedekig élt a legenda, hogy csak azért, mert Montereyben a saját zenekarán kívül fellépett a Buffalo Springfielddel is (ebben játszott akkoriban Stephen Stills és Neil Young is), és koncert közben beszólt a Byrds többi tagjának. 2018-ban egy dokumentumfilmben megkérdezték tőle, hogy mi volt kirúgásának a valódi oka, akkor azt mondta, hogy "seggfej voltam, az". Majd hozzátette, hogy túl fiatalon túl sok pénzt kerestek, és ez nem tett jót nekik.

A következő nagy sikerét a Crosby, Stills and Nash hozta, amihez a woodstocki fellépésük (1969) előtt nem sokkal csatlakozott Neil Young is, aki aztán kilépett, visszalépett és megint kilépett, mindenesetre a legnagyobb sikereiket így négyesben érték el, immár Crosby, Stills, Nash & Young néven. Eleve úgy indultak, hogy a zenei lapok supergoupnak nevezték őket, hiszen addigra mindannyian ismert előadók voltak. Évtizedekig összeálltak még néha, utoljára 2006-ban léptek fel négyesben.

David Crosby e zenekar feloszlása után is folyamatosan zenélt, filmekben és tévésorozatokban is szerepelt, rengeteget nyilatkozott, és a Rolling Stone magazinnak videókban adott életvezetési tanácsokat az olvasók kérdéseire.

Nagyon sokat drogozott, többször kapták el a rendőrök heroin, kokain és marihuána birtoklásáért is, és elég rendesen ivott is. Többször is autóbalesetek után találtak nála drogot, és ilyenkor mindig volt nála engedély nélkül tartott pisztoly is. Bár megrögzött pacifista volt, és felszólalt a vietnami háború ellen is, de a fegyverviselést alapvető emberi jognak tartotta, nem nagyon mozdult ki lőfegyver nélkül. Általában megúszta pénzbüntetéssel, de 1986-ban hat hónapot le kellett ülnie Texasban - egy kocsmai razzia alkalmával találtak nála kábítószereket és fegyvert, utóbbit engedély nélkül.

A bátyja tanította meg gitározni, aki 1997-ben hátrahagyott egy búcsúlevelet, aztán eltűnt, sejteni lehetett, hogy öngyilkos lett, de a holttestét csak a következő évben találták meg.

A drogozásra ráment az egészsége, hepatitise lett, (talán egy fertőzött fecskendő miatt), 1994-ben májátültetés mentette meg az életét. A műtétre nem volt elég pénze, úgyhogy a költségeket Phil Collins állta, akivel egy időben sokat játszott együtt. Később cukorbeteg lett, azóta állítása szerint már csak inzulinnal szúrta magát. 76 évesen nagyon örült a marihuána legalizálásának, és Mighty Croz néven saját márkás füvet kezdett árulni. Egész pontosan a nevét adta egy kereskedő vállalkozásához, és népszerűsítette a terméket.

Első gyereke 1962-ben, alig 21 éves korában született, de Raymondot akkori barátnőjével nem vállalták, örökbe adták. 1996-ban viszont egymásra találtak a fiával, közös zenekart alapítottak, ami 2004-ig működött aztán, ez volt a CPR.

Később még három nőtől három további gyereke született, Erika, Donovan és Django, a legfiatalabb már házasságból, 1987-ben vette el Jane Dance-t, aki a halálhíréről most beszámolt a sajtónak.

Továbbá még két gyerek biológiai apja volt, egy leszbikus pár (Melissa Lou Etheridge énekes és Julie Cypher rendező) kért spermát tőle. A pár (és Crosby) egyik gyereke 2021-ben drogtúladagolás áldozata lett.

David Crosby sokat politizált, nagyon szidta az utóbbi években Donald Trumpot, és a 2020-as demokrata előválasztáson Bernie Sandersre szavazott.

Utoljára ilyen zenét csinált:

Ezzel lett híres:

Ez pedig a CSNY woodstocki koncertje, ami hajnali fél négykor kezdődött, és azzal vezették fel, hogy nagyon be vannak szarva, mert még csak másodszor állnak színpadra ebben a felállásban. Sem az időpont, se a felkészületlenség nem hallatszik: