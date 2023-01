Nem lehet többet trükközni a méhgyilkos vegyszerekkel

Nem áll összhangban az uniós joggal az a korábban Magyarországon is alkalmazott gyakorlat, hogy a cégek tiltott növényvédőszerekkel kezelt, azaz csávázott vetőmagokat gyártanak, derül ki az Európai Unió Bírósága (EUB) január 19-i döntéséből.

photo_camera Fotó: SILAS STEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

A Európai Növényvédőszer Akcióhálózat (PAN Europe) évek óta küzd a hatóságok által engedélyezett gyakorlat ellen. 2019-ben a Nature & Progrès Belgium, egy belga méhész és a PAN Europe kérelmet nyújtott be a belga közigazgatási bírósághoz a neonikotinoidokra vonatkozó mentesség megsemmisítését szorgalmazva. Ez azt követően történt, hogy Belgium szükséghelyzetre hivatkozva engedélyezte a méhekre mérgező neonikotinoid rovarölő szerek cukorrépán való használatát. A PAN Europe vizsgálata szerint az elmúlt 4 évben a mentességek közel felét a tiltott méhgyilkos neonikotinoid növényvédőszerekre adták.

„Ennek a sikernek uniós szintű hatása lesz, és az egész EU-ban, sőt az EU-n kívül is védi a méheket és más rovarokat, valamint a polgárok egészségét. (...) Ez a döntés végre kimondja, hogy a környezet védelme fontosabb, mint néhány növényvédőszer-gyártó vállalat profitja” – mondta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője.

photo_camera

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Magyarországon is gyakorlat volt a betiltott rovarirtók szükséghelyzeti engedélyezése és a csávázott vetőmagok ázsiai exportja. 2018-ban ijesztő mértékű volt a méhpusztulás Magyarországon, aminek valószínüleg a neonikotinoid volt az oka. A méhek kirepültek, de a napraforgó-, a kukorica- és a repceföldek egy része annyira szennyezett volt, hogy megölte őket. Még ha túl is élte egy méh, annyira legyengült az immunrendszere, hogy egy kevésbé veszélyes permetezőszer is könnyen végzett vele a következő napon.

Egyelőre nem tudni, hogy jelenleg is használják-e ezt a méhgyilkos szert, mert a NÉBIH még nem tette közzé a 2022-es adatokat.

„Az EU növényvédőszerekre vonatkozó jogszabálya elsőbbséget biztosít a polgárok egészségének és a környezetnek, de annak végrehajtása uniós és nemzeti szinten egyaránt gyenge. Ez az ítélet emlékeztet arra, hogy a hatóságoknak és a kormányoknak a jogszabályok alapján kell cselekedniük, nem pedig a növényvédőszer-ipar vagy az ipari mezőgazdasági lobbik érdekei alapján” – mondta Martin Dermine, a PAN Europe ügyvezető igazgatója. (MTVSZ)