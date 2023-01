Nem sikerült dönteni Ramsteinben az ukránoknak küldendő Leopard tankokról

A várakozásokkal ellentétben nem született megállapodás az Ukrajnának küldendő tankokról pénteken a németországi Ramsteinben, ahol 50 ország védelmi minisztere találkozott. A tárgyalások után Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter azt mondta, nem született döntés az ukránoknak adható Leopard 2-es tankokról. Lengyelország korábban bejelentette, hogy egy szélesebb nemzetközi koalíció keretében 14 Leopard-2 harckocsit adjon át Ukrajnának. Blaszczak szerint az oroszok elleni védekezéshez egy dandárnyi tankkal kell támogatni az ukránokat.

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szintén arról számolt be, hogy nem tudtak határozni a tankokról, mert a németek még nem döntöttek. Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter szerint a döntés elmaradása ukránok vérébe fog kerülni. „Ukrajna felfegyverzése az orosz agresszió visszaverésére nem valamiféle döntéshozatali gyakorlat. Valójában ukrán vér folyik. Ez az ára a Leopard-szállításokkal kapcsolatos habozásnak. Cselekednünk kell, most” - írta a Twitteren.

A lengyeleket kívül Finnország is felajánlotta, hogy átadna néhány Leopard 2-est, a brit kormány pedig Challenger-2 harckocsikat ígért. A modern harckocsik átadásáról szóló kezdeményezést a pentagon és Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is támogatta. A Leopardok átadásához viszont Németország jóváhagyása szükséges, mivel ők a gyártók. Németország viszont csak akkor lenne hajlandó tankokat adni, ha az USA pedig Abramsokat küldene. Attól tartanak ugyanis, hogy a lépés után Oroszország őket is a konfliktus részének tekintené. A Politico szerint Olaf Scholz német kancellár szerdán amerikai törvényhozóknak azt mondta a davosi Világgazdasági Fórumon, hogy Németország nem fog tankokat küldeni vagy tankok átadását engedélyezni, amíg az Egyesült Államok bele nem egyezik a saját tankjainak átadásába.



photo_camera Boris Pistorius német védelmi miniszter Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Csütörtökön Mateusz Morawieczki lengyel miniszterelnök egy interjúban azt mondta, hogy Lengyelország akkor is küldene német Leopard 2 tankokat Ukrajnának, ha Németország nem hagyja jóvá ezt a pénteki találkozón.

Pénteken az új német védelmi miniszter, Boris Pistorius tagadta, hogy Németország egyoldalúan akadályozná a tankok Ukrajnába szállítását. Hozzátette, hogy a német kormány kész gyorsan lépni a harckocsik elküldése ügyében, ha a szövetségesek között konszenzus alakul ki. „Vannak jó érvek a szállítás mellett, vannak jó érvek ellene” - mondt Pistorius, aki ezért még nem tudta megmondani, mi lesz a döntés. Azt ígérte, most mindenesetre felmérik, milyen állapotban vannak a német hadseregnél vagy a fegyvergyártóknál tárolt Leopard 2-esek. A Rheinmetall vezetője, Armin Papperger a hétvégén még arról beszélt, hogy legkorábban csak jövőre tudnának ilyen tankokat küldeni Ukrajnának.

Pedig a találkozó előtti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij arra szólította fel a résztvevő álalmokat, hogy minél gyorsabban küldjék a tankokat, mert ezeknek döntő szerepük lehet a háború alakulásában. (Reuters/Tagesschau)