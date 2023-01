Nem vált be az új rendszer, továbbra is csak a villamos külsején lehet leolvasni a mobiljegyet

A BKK új mobiljegy-érvényesítési módszert tesztelt az elmúlt fél évben a 4-6-os villamosokon: a papírjegyekhez hasonlóan a BudapestGO alkalmazásban digitálisan megvásárolt, eseti utazásra szóló jegyek is érvényesíthetők voltak a járművek utasterében található matricák beolvasásával.

Az rtl.hu kérdésére a BKK azt írta, hogy az elmúlt fél évben a járművek utasterében kihelyezett matricák nem javítottak jelentősen a helyzeten, nem segítették céljaikat az elvárt mértékben. „Emiatt társaságunk nem bővíti azoknak a járműveknek a körét, amelyeken a kódbeolvasás az utastérben is lehetséges” - írták.

Azt ugyan nem fejtették ki, hogy milyen célok nem valósultak meg, a lap információi szerint arról van szó, hogy konkrétan az utasok nem vettek ezáltal több jegyet. Sokan a QR-kód mellett álldogáltak és csak akkor érvényesítették a jegyüket, ha előkerültek az ellenőrök. Pont, mint a lyukasztós időkben.

Marad a régi rendszer, a digitális jegyeket – a buszokkal ellentétben – továbbra is csak a szerelvények külső oldalán található QR-kód leolvasásával lehet érvényesíteni. Ezzel együtt marad a reménykedés és fohászkodás is, hogy mire betölt a kód, a villamos ne csukja be az ajtót. Sok sikert mindenkinek!