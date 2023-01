Albínó fülesbaglyot fotóztak Karcagon

Most hétvégén zajlik a Magyar Madártani Egyesület (MME) országos erdeifülesbagoly-számlálása, ennek során vett észre egy lelkes természetfotós, hobbimadarász, a karcagi kisujszállási* Dávid-Kiss Borbála a helyi görögkeleti templom kertjében egy egészen különleges egyedet, egy albínó erdei fülesbaglyot. Miután jelentette az észlelést, több se kellett Varga Lászlónak, a Madárkórház Alapítvány turisztikai menedzserének, aki másnap, vagyis most szombaton felkerekedett, hogy maga is meglesse a ritka egyedet.

photo_camera Varga László, a Madárkórház Alapítvány turisztikai menedzsere albínó erdei fülesbaglyot fotózott Karcagon, a görögkeleti ortodox templom kertjében 2023. január 21-én. Fotó: Varga László - a szerző engedélyével

Egy ilyen példány, mint szerkesztőségünknek írta "igazi kuriózum nemcsak a bagolykedvelő, természetszerető embereknek, hanem a terepmadarászok is csudájára járnak".



Az albínó "erdei füles" ahogy madarászkörökben a bagolyfajtát becézik, annyira ritka, hogy Varga is most látott élőben először ilyet. "Két évvel ezelőtt találtam valami rossz minőségű videót, valahol a Balaton környékén videóztak albínó erdei fülest" - mesélte már telefonon.

Varga szombaton gyorsan le is fotózta a madarat, aminek szerinte hamarosan sok madarász fog a csodájára járni, pláne, hogy könnyen megközelíthető helyen él a templom kertjében.

Az MME országos erdeifülesbagoly-számlálása hétfőig tart, bárki csatlakozhat hozzá. Annyit kérnek a bagolyszámláló amatőröktől, hogy a baglyok számlálása közben se zargassák a madarakat. "Lehetőleg ne menjünk be, különösen csoportosan ne a nappalozófák alá (ha a számolás miatt ez nem elkerülhető, a lehető leghalkabban egy ember végezze ezt), a törzstől tartsunk a lehető legnagyobb távolságot, amit távcső használata megkönnyít" - írták. Ha pedig úgy tűnik, hogy az addig békésen pihenő baglyok felmeresztett tollfülekkel kezdenek figyelni, húzódjanak hátrébb. Az észlelt baglyokról az adatokat online kitölthető, vagy kinyomtatható jelentőlapon kérik beküldeni. Az elmúlt hat év bagolyszámlálásairól remek adatbázisok készültek (itt érhetik el a legfrissebb, tavalyi adatbázist), azokat is érdemes lehet böngészni, ha biztosan szeretnének erdei füleseket látni.

*Pontosítás 18:42: Cikkünk eredeti változatában tévesen adtuk meg az albínó erdei fülesbaglyot elsőként észlelő Dávid-Kiss Borbála lakóhelyét, elnézést.