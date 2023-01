„Csá, csumi!” - ez is szerepelt az idei középiskolai felvételiben

Több mint hetvenegyezer általános iskolás diák töltögetett teszteket szombat délelőtt magyarból és matematikából a középiskolai felvételin.

A nyolcadikosoknak mindkét tárgyból 10-10 feladatot kellett megoldaniuk, amire tantárgyanként háromnegyed órájuk volt. Tantárgyanként ötven, vagyis összesen száz pontot szerezhettek.

A hatodikosoknál is hasonló volt a rendszer, a tíz-tíz feladat megoldására tantárgyanként nekik is háromnegyed órájuk volt, és tantárgyanként ők is ötven pontot szerezhettek.

A nyolcadikosok magyar felvételijében a szövegértésen és a nyelvtanon volt a hangsúly, a 4. feladatban még olyan középkorúválságos értelemben véve fiatalos köszöntés is szerepelt, mint a

Csá, csumi!

Értelmezni Elek Lenke "Kabos Gyula - egy zseni nyelve" című írását kellett. Matekból előkerült a közös osztó, az átlagszámítás, némi ránézésre félelmetesnek tűnő geometria.

A hatodikosok magyar felvételijében hangtan, szólások, Kányádi Sándor Kánikula című versét elemezhették, és egy képzeletbeli osztálykirándulásról szóló osztályfőnöki levelet kellett értelmezniük. A nyolcadikos feladatok megoldásait itt, a hatodikosokéit itt találják. Most már ugyan késő, de ebben a cikkünkben olvashatták volna Fleischer Sára felkészítő pedagógus tippjeit, hogy hogyan lett volna érdemes felkészülni a mai vizsgára. (Via Eduline)