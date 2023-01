Ettől a 8 méteres Gizella királyné bábutól hónapokig rémálmaim lesznek

Nemrégiben részt vettem a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa programév megnyitóját beharangozó sajótájékoztatón, ahol azonnal el is döntöttem, hogy mindenképp megtekintem a műsort. Részben azért, mert elhangzott, hogy az esemény egyik fő attrakciója lesz egy 8 méteres bábu, ami Gizella királynét formálja meg. Mint minden ember számára, aki eléggé fél a beszélő bábuktól, a hasbeszélőktől, és a bohócoktól, igazi kilépőt ígért ez a komfortzónámból. Nem kellett csalódnom.

photo_camera Gizella királyné 8 méteres, beszélő bábuja a megnyitón.

Az M5 élőben közvetítette a hatalmas szavakkal beharangozott megnyitót, ami dicséretesen rövid volt, alig egy óra. Ez a fajta mértékletesség külön öröm egy olyan országban, ahol minden állami vagy céges ünnepség agyzsibbasztóan hosszú, mert valamiért azt hiszik, csak akkor lesz jó. De még egy reality kiválasztóshowja is végtelen szokott lenni Magyarországon, tehát mondom, ezért azonnal megadtam a pluszpontot.

A Ragyogj, Veszprém! névre keresztelt műsor közvetítése is csodálatos volt, ezt a lehető legkomolyabban mondom. Az M5 riportere Márkusné Vörös Hajnalka, a VEB2023 EKF programfejlesztési tanácsadója társaságában segített értelmezni a látottakat, és bevallom, Hajnalka útmutatásai nélkül sokszor elveszítettem volna a fonalat.

Na de mi volt?

A sárga napszín fontos szimbóluma az eseménysorozatnak - ez hangzott el még a show előtt, és igaznak bizonyult. A műsorvezető megkérdezte Márkusnét arról is, hogy hogyan várták a veszprémiek a műsort: nagyon nagy izgalommal. Azt is megerősítette, hogy igaz a mondás, mely szerint Veszprémben mindig vagy a szél fúj, vagy harangoznak.

A megnyitó megálmodója Can Togay János, a VEB2023 EKF művészeti-kreatív főtanácsadója volt, aki a műsor középpontjába mindenképp Veszprémet, mint várost kívánta állítani. Nahát.

Még mielőtt belevágtunk volna az egészbe, a műsort ajánló kisfilmekben számtalanszor elhangzott, hogy a program nagyon szakrális, aztán ahogy haladtunk előre időben, kezdtem úgy érezni, lassan ivós játékot lehetne építeni a szó akárhanyadik elhangzására.

A bábu

Tehát a bábu. Tényleg 8 méteres, és Gizelláról, I. István magyar király feleségéről mintázták. Túl azon, hogy elég ijesztő látvány volt, meg is szólalt, ha jól értettem, Hámori Gabriella színésznő hangján. Intelmeit a veszprémiekhez intézte, nem véletenül: sok szállal kötődött a városhoz, és a hagyomány szerint Veszprém várát jegyajándékként kapta István királytól. Egy ponton elhangzott, hogy csak a ruhája 35 kiló, ami nem tudom, miért, de még ijesztőbbé tette az egészet, bele is vésődött az agyamba rendesen.

A műsort székely iskolások nyitották meg, lélekharangokon játszottak - erről Hajnalka egész részletesen beszélt. Aztán megérkeztek a néptáncosok, rengeteg néptánccsoport állt össze a show-ra, és annak ellenére, hogy az egész kissé kaotikus volt, látszott, hogy az ország legjobbjait szedték össze. A koncepció része volt, hogy ezt az egészet modernizálják és emberközelivé teszik, aminek fontos eleme volt, hogy a show egy pontján brékesek és hip hop táncosok jelentek meg a néptáncosok között. Nekem ez mondjuk pont nem hiányzott, mert elég progresszív volt a néptánc koreográfiája is, de lehet, hogy ebben kicsit elfogult vagyok.

Nagyon fontos elem volt a verbung: Hajnalka is azt mondta, a verbungos muzsika egyik „anyafészke” Veszprém, amiről csomó veszprémi sem tud.

A programban részt vett a Kiégő Izzók vizuális művésztársulat, koreográfusként Bozsik Yvett balettművész, Pacsay Attila zeneszerző, Iványi Marcell rendező/producer, illetve ifj. Zsuráfszky Zoltán koreográfus.

Volt ún, Aranytánc is: ez is Gizella személye köré épült, és a közvetítésnek köszönhetően kiderült az is, hogy az előadás lényege, hogy „szakrális, gyógyító mozdulatokkal, színházi formában” Gizella életének négy aspektusát jelenítik meg:

a szövőhímzőt,

a fiatal lányt, aki a legmagasabb képzést kapta Regensburgban,

a várandós kismamát,

és a gyógyító Gizellát.

A néptánosok egyébként végig őrült jól nyomták a koncepció és annak ellenére is, hogy valamiért a színpadon vonatoztak is civileknek tűnő emberekkel. De nem győzöm hangsúlyozni: nagyon sok rémálmomat fogja inspirálni a 8 méteres Gizella, akinek csak a ruhája 35 kiló.

A program egy másik nyugtalanító eleme volt a nézők felett időnként elrepülő Verancsics Faustus egykori veszprémi várkapitányra emlékeztető valami. A polihisztornak tartott nemes emlékét egyébként bronztábla is őrzi a városban. Róla sajnos nem tudtam ennél jobb képernyőfelvételt csinálni, de ide kattintva lehet borzongani.

A show szintén fontos része - Gizella mellett - egy veszprémi zenekar kultikusnak mondott dala volt: a Rubber Puppet száma, a „Kossuth utcán” állítólag minden veszprémi szívében él. Én ezt készséggel elhiszem, nem vagyok veszprémi, most hallottam először, de gyorsan megnéztem a szövegét, és valóban van benne elegendő lokálpatriotizmus.

A megnyitó végefelé volt egy eljátszott esküvő, gondolom, Gizelláé és Istváné, ezután mindenki elmondta, mi a szeretet. Sajnos egy szót sem értettem abból, ami történt, mert kedvenc közvetítőm, Hajnalka ezúttal nem adott iránymutatást (vagy csak lemaradtam róla), de nem baj, lehet, hogy magamtól is tudom, mi az a szeretet.



Mindenesetre ezzel az eseménnyel megnyílt a programév, és arról, hogy ez pontosan mit jelent, még fogunk írni a jövőben. A megnyitó talán traumatikus volt kissé a beszélő óriásbabákért nem rajongó nézők számára, de ahogy tanult kollégám írta az est végén: legalább a hó ingyen volt.