Orbán a szatmárcsekei templomban: Talán térdeljünk le a focipálya közepén?

„A Himnusz arra emlékeztet bennünket, hogy nekünk, magyaroknak is, mint minden keresztény népnek, akik értik, mi a bűn és a megbocsátás, jó okunk van a bűnbánatra. Igen, mi, magyarok sem vagyunk bűntelenek. Hibáink és fogyatékosságaink is számosak” - mondta Orbán Viktor vasárnap délelőtt a szatmárcsekei református templomban, ahol a Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából tartott beszédet.

„A kérdés csak az, mit kezdjünk, ezzel a fel- és beismeréssel” - folytatta.

„Talán térdeljünk le a focipálya közepén? Vagy döntsük le nagy elődeink szobrait? Tagadjuk meg, és töröljük el ezeréves kultúránkat? Vagy hagyjuk, hogy az önjelölt, hazátlan és liberális cenzorok megrostálják és átírják a magyarok történelmét?” Ezután arról beszélt, vajon minek köszönhető, hogy a magyar nép bűnei ellenére is megmaradhatott. Szerinte úgy tűnik, vannak olyan népek is, amelyek eltűnésre ítéltettek, „és ez éppen most teljesedik be rajtuk”, de nem konkretizálta, kikre gondol.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Azt mondta, a megmaradáshoz azokra a küzdelmekre volt szükség, amiket nemcsak szabadságunkért és függetlenségünkért, hanem azért is vívtunk, hogy „azok maradhassunk, akik vagyunk, úgy élhessünk, ahogy mi akarunk, és ne úgy, ahogy mások megmondják nekünk”.



Az oszmánokon, a Habsburgokon, a németeken és a szovjeteken keresztül, ezek jelenkori változataként eljutott a „brüsszeli bürokratákig”, akik „librerális világpolgárrá akarnak kalapálni minket a divatjamúltnak ítélt magyar formánk helyett”.

„(...) Nem tudnak csapdába csalni ma sem azok a szirénhangok, amelyek arra csábítanak, ahogy ők mondják, álljunk a történelem jó oldalára. (...) Ezért akarunk tűzszünetet, tárgyalásokat és békét.”

Mivel Orbán szerint a történelem jó és rossz oldalát a győztesek határozzák meg, nekünk „a történelem magyar oldalán” kell maradni.