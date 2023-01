Videóra vette egy orosz propagandista, ahogy lábon lövik Szoledarban

A putyinista propagandamédia videója mindennél jobban szemlélteti, mennyire nem igaza ugyanennek a propagandának az az állítása, hogy az orosz csapatok teljesen elfoglalták a donyecki Szoledar városát. A Kreml-barát Readovka tévécsatorna újságírója ugyanis maga vette videóra, ahogy ukrán katonák lábon lövik Szoledarban.

A teljes katonai ruhában és védőfelszerelésben bejelentkező Anasztazia Jeluskova, a Readovka munkatársa a városban harcoló Wagner csoport egységével volt a fronton. Amikor épp arról beszél a kamerába, hogy a közelben heves tűzharc dúl, hallani, ahogy egy lövedék becsapódik, Jeluskova pedig elejti a kamerát és fájdalmasan sikoltozni kezd.

#Kremlin propagandist decided to visit #Soledar in #Ukraine to prove the town is under full Russian control. pic.twitter.com/PiaEWBFLH2