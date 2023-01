Barátból ellenség: megfélemlítéssel, kirakategyetem építésével vádolja Merkelyt egykori szövetségese

Szokatlanul éles harc indult a Semmelweis Egyetem rektori posztjáért.

Merkely Bélát, a járvány alatt országosan ismertté vált kardiológust egykori szövetségese, az orvosi kar dékánja hívta ki.

Kellermayer Miklós nem finomkodik, a széles nyilvánosság előtt beszél Merkely félelemkeltő stílusáról, és bírálja a „rangsorfetisizmust”.

Pár hónappal a választás előtt az egyetemet fenntartó alapítvány hozott olyan szabályt, ami megkönnyítette, hogy befolyásos vezetők elinduljanak Merkely ellen.

Sokáig kérdéses volt, szembeszáll-e bárki Merkely Bélával a Semmelweis Egyetem rektori posztjáért. Végül mégis akadt kihívója, ráadásul olyasvalaki, aki kulcspozícióban van az Általános Orvostudományi Kar dékánjaként, és a legutóbbi választáson még Merkely csapatát erősítette.

Kellermayer Miklós bemutatkozása elég hatásosra sikerült, ráadásul nem az egyetemi lapban vagy valamilyen zárt fórumon, hanem újonnan indított, nyilvános Facebook-oldalán kezdett kampányolni. Ez meglepő annak fényében, hogy először a 44 tagú szenátus választ a jelöltek közül, a végső döntést pedig az egyetemet fenntartó alapítvány négy kurátora mondja ki (Merkely az ötödik tag).

Kellermayer nemcsak ennek a szűk körnek, de nem is csak az oktatóknak, hallgatóknak és klinikai dolgozóknak a figyelmére apellált, hanem mindenkiére, aki az emúlt években követte Merkely felemelkedését a tévében és az óriásplakátokon. Szokatlanul kemény hangot ütött meg első videójában:

„Elkezdtek fontosabbá válni a látványelemek, mint a valódi minőség. (...) És egyetemi közegben elfogadhatatlan, szorongást és félelmet hozó stílus ütötte fel a fejét, ami megroppantotta a Semmelweis Egyetem szellemi gerincét.” Azt mondta, olyan egyetemet szeretne építeni, ahol „emberközpontúság van a nyers erő helyett, együttműködés az egyszemélyes akarat helyett, szabadság a szorongás helyett és valódi alázat a megalázottság helyett”.

Kellermayer másnap délután emailben invitálta az egyetemi polgárokat január 16-ai fórumára. Levelét mottójával kezdte: „Nem elég jónak látszani, annak is kell lenni.” Húsz perccel később Merkely is meghirdette a fórumát január 19-ére, majd így zárta sorait:

„Sajnálom, hogy a vetélytársam az egyéni ambícióit a Semmelweis Egyetem becsülete és érdeke elé helyezi. Lelke rajta.” „Én hiszem, hogy végül az elmúlt öt év eredményei, értékei, a tények és a programok döntenek. Bízom benne, hogy továbbra is Önökkel együtt, erős szövetséget formálva dolgozhatok a Semmelweis Egyetemért, annak Polgáraiért és betegeinkért.” (Merkely fórumára csak egyetemi e-mail címmel lehetett regisztrálni.)

Lebontaná a félelem falait

Kedden több százan hallgatták Kellermayer előadását az egyetem Tűzoltó utcai épületében. „Hányszor fordult elő oktatóinkkal, kutatóinkkal, klinikusainkkal, hogy megalázott helyzetbe kerültek? Hányszor hangzott el a vezetőség szájából az, hogy: »Kirúgom! Eltiporlak! Eltaposlak!«?"

Az utolsó három szónál Kellermayer a közönség egy-egy tagja felé mutatott, megidézve a fenyegető helyzetet, de nem konkretizálta, mikor volt tanúja ilyesminek. Ugyanígy azt sem tudni, pontosan honnan érkezett hozzá „jajkiáltások sokasága”, ami elmondása szerint a pályázat benyújtására ösztönözte.

„Én nem az egyetem ellen, hanem az egyetemért kiáltok. Az igazság inherens természete, hogy előbb-utóbb felszínre tör. Nem lehet, nem szabad félelembe burkolózni. (...) Feltett szándékom, hogy a félelem falait lebontom.”

Szerinte ehhez olyan emberre van szükség az egyetem élén, aki nem akarja mindenkinek pontosan megmondani, mit csináljon. „Én nem hirdetek ki megfellebbezhetetlen szentenciákat. Azok, akik azt képzelik, hogy soha sem hibáznak, abszurd képzeteket hajszolnak.”

„(...) Egy elsőrangú vezető tisztában van azzal, hogy parancsolással, szigorral, megfélemlítéssel, erőszakkal nagyon sokat ki lehet hozni egy rendszerből, de jósággal és szeretettel mindig százszor annyit.” Kellermayer elmondása szerint az elmúlt hetekben a legtöbbször azt a kérdést tették fel neki, nem fél-e. „Tényleg, önök nem félnek? A helyemben félnének? (...) Tetteinknek nem a félelmet, hanem a reményt kell sugározni. Végtére is, mitől féljek?”

Szerettük volna megtudni, pontosan mit ért szorongás- és félelemkeltő, megalázó légkör alatt, és van-e tudomása konkrét visszaélésekről, de nem akart interjút adni.

Ugyanígy Merkely is elutasította a kérésünket. Amikor írásban megkérdeztük, mit szól riválisa állításaihoz, az egyetem sajtóosztálya azt válaszolta: „A Semmelweis Egyetem autonóm intézményként belügyének tekinti a rektorválasztással kapcsolatos folyamatot. A választás eredményéről tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.”

A kuratórium kövezte ki az utat

Ilyen kiélezett helyzetben felmerül a kérdés, hogyan tudna együtt dolgozni a két fél a választás után. Bármelyikük veszít, továbbra is fontos pozícióban marad az egyetemen: Kellermayer a legnagyobb kart, Merkely a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikát vezeti, és mindketten tagjai a szenátusnak.

Érdekes módon épp egy novemberben elfogadott szabálymódosítás kezelné ezt a helyzetet. A választás közeledtével beleírták az szmsz-be, hogy ha a vesztes fél legalább tíz százalékot szerez, akkor öt évig csakis a fenntartó jóváhagyásával lehet eltávolítani a vezetői posztról.

A leszámolást-bosszúállást megakadályozó passzusról a fenntartó alapítvány kuratóriuma döntött.

Végső soron tehát a kormány által felállított testület hozott olyan szabályt, ami növelte az esélyét annak, hogy a befolyásos vezetők közül valaki szembeszálljon Merkelyvel. Az egyetemi lap novemberi számában azt írták, „a méltányos vetélkedés feltételeinek biztosítása és a jelöltek megfelelő védelmének érdekében” vezették be a szabályt. (Érdeklődtünk az alapítványnál, hogy miért látták ezt fontosnak, de válaszukban nem árultak el további részleteket.)

A novemberben elfogadott módosítás tette lehetővé azt is, hogy a jelöltek ne csak a szenátus, hanem a teljes egyetemi nyilvánosság előtt bemutassák a programjukat.

Közel ment a politikához

Merkely ellentmondást nem tűrő, olykor megalázó stílusáról leginkább pletykák terjednek az egyetem környékén, nyilvánosan még senki sem állt elő ilyesmivel.

„Nem egy kedveskedő ember, hanem kőkemény vezető” – mondta róla egy vezető beosztású klinikai dolgozó. Személyesen nem volt vele rossz tapasztalata, de szerinte a rektorról az az általános kép, hogy kevéssé híve a párbeszédnek, és prés alatt tartja az embereket. „A kemény vezetők ilyenek, nem nagyon törődnek másokkal. Ebben nincs semmi személyes, ő ilyen” – nyilatkozták Merkelyről a Magyar Narancs 2020-as cikkében is, a koronavírus-járvány első hulláma után.

A covid nemcsak azért volt vízválasztó az egyetem számára, mert rengeteg fertőzöttet ápoltak a klinikán.

Merkely ebben az időszakban vált országosan ismertté, rendszeresen nyilatkozott a járvány alakulásáról és a kilátásokról, noha kardiológusként ez nem a szakterülete. Sokszor tett magabiztos, tényszerűnek hangzó jóslásokat, amiket aztán megcáfolt az élet (például, hogy a második hullám nem lesz nagyobb az elsőnél, vagy hogy negyedik hullám nem is lesz). Amikor arról volt szó, hány lélegeztetett beteget bír el a magyar egészségügy, magának is ellentmondott, később elképesztő számokat osztott meg arról, hány embernek adta be személyesen a vakcinát.

Eközben volt, hogy feltűnt a kormányülésen, szerepelt az oltásnépszerűsítő plakátokon, majd 2021 augusztusában Széchenyi-díjat kapott. Egy időben azt pletykálták, miniszter lehet belőle, de végül nem lett.

Az előbb idézett klinikai dolgozó és egy magas beosztású egyetemi vezető is úgy látja, sokan ebben az időszakban kezdték ferde szemmel nézni Merkely tevékenységét.

„Azt éreztem, hogy sütkérezik ebben a szerepben, mondja az okosságokat, miközben mások halálra dolgozzák magukat, és félig-háromnegyedig beállunk a kormányzati vonal mellé, amiről tudjuk, hogy katasztrófa” – mondta a klinikus.

Másik forrásunk úgy véli, a rektorválasztás egyrészt arról szól, mennyire elfogadható az egyetem számára az ilyen szintű politikai elköteleződés. Másrészt arról, hogy elhiszik-e Kellermayernek: tényleg rádöbbent valamire, amin változtatni akar.

Sokaknak nem tetszett az sem, amikor Merkely egyetemi cheerleadereket ölelgetett egy buliban. Az erről készült felvételek tavaly májusban terjedtek el, majd a rektor az RTL-nek azt mondta, szerinte semmilyen etikai előírást nem sértett meg.

Publikálni, publikálni, publikálni

Merkely 2018-ban vette át az egyetem vezetését, ahová bírálói szerint is új lendületet hozott, „felkavarta az állóvizet”.

Kellermayer előadásában azt mondta róla, nagyon tiszteli „tehetségéért, hatalmas munkabírásáért és küzdeni tudásáért”, és azért is támogatta öt éve, mert „látszott egy újfajta erő, egy dinamizmus, egy hosszú távú vízió és cél”, de mint a videójában fogalmazott, „a cél nem szentesíti az eszközt”.

Merkely irányításával az egyetem fő célja az lett, hogy minél jobb helyet érjen el a nemzetközi rangsorokban. Sikerrel is járt, a Semmelweis az első 250-be jutott a Times Higher Education (THE) 2023-as listáján, amire eddig egyetlen magyar intézmény sem volt képes.

A THE öt területen hasonlítja össze az egyetemeket, írta októberben a Qubit. Vizsgálja az oktatási, kutatási, idézési és tudásátadási képességet, valamint a „nemzetköziséget”, vagyis hogy mekkora a külföldi hallgatók és tanárok aránya, és hány kutatást végeznek nemzetközi együttműködésben.

A jó helyezéssel járó pénz és presztízs megszerzéséhez az elvárt indikátorokban kell jól teljesíteni. Vagyis az egyetemek abban érdekeltek, hogy a kutatóik minél több tanulmányt publikáljanak, lehetőleg olyanokat, amiket aztán sokan idéznek.

A Semmelweisen október óta bruttó egymillió forintot fizetnek cikkenként azoknak az oktatóknak, akik a legszínvonalasabb lapokban publikálnak. Akik pedig bejutnak a legjobban idézett folyóiratokba, egy éven keresztül havonta kapnak egymilliót. Két év alatt több mint kétszeresére növelték a külföldi hallgatók számát is, ami szintén segít előrelépni a rangsorokban.

Fábri György, az ELTE felsőoktatás-kutatója a Qubitnak azt mondta, a Semmelweis mindezek mellett a „reputációs indikátorban” ugrott nagyot, vagyis jobban benne van a nemzetközi vérkeringésben, többen találkoznak a nevével.

Merkely a pályázatában kiemelten fontosnak nevezi a rangsorokat, és a legjobb százba vinné a Semmelweist. Vannak, akik ezt Magyarországról eleve irreálisnak tartják, de ha komolyan vesszük, akkor az egyetemnek a fenti területeken kellene egyre jobb számokat produkálnia. Logikus célkitűzésnek hangzik, de nem egyértelmű, érdemes-e mindent ennek alárendelni.

Kellermayer: 19 cikkből egy huszadikat

Gyakran azért bírálják az egyetemi rangsorokat, mert túlságosan szűken értelmezik és kilóra mérik a tudományos teljesítményt, miközben bizonyos tudományterületeken eleve kevesebb publikáció születik.

Kellermayer pályázata szintén megemlíti, hogy fontos előrelépni a rangsorokban, de előadásában kritizálta is a mostani stratégiát, különösen, hogy egyre több hallgatót vesznek fel. „Jobbak lettünk? Hol oktatjuk őket? Kikkel oktatjuk őket? Nőhet így a minőség?”

A bővülő doktori programokról azt mondta: „(...) ismét csak a mennyiségi mutatók nőttek? Vajon igazi tudósokat képezünk (...), vagy pedig csak adathalászokat, akik 19 cikkből írnak egy huszadikat?”

„Nem estünk véletlenül a rangsorfétis béklyójába?” Fábri György általánosabban beszélt a rangsoralapú egyetemfejlesztés veszélyeiről: így háttérbe szorulhatnak azok a képzések, amelyek sajátosságaik miatt kevésbé tudják teljesíteni az indikátorokat, de ettől még fontos munkát végeznek.

Minden Merkely alá



Kellermayer a Merkely-féle központosításon is élcelődött. Azt mondta, az elmúlt öt évben szinte teljesen átalakult az egyetemi szmsz, így 158 oldalon 259-szer szerepel a „rektor” szó.

Hosszan sorolta, mennyi minden tartozik Merkely alá az Oktatásigazgatási Hivataltól a módszertani központon át az alumniközpontig. Még a Szaknyelvi Intézetet is a rektor irányítja, ahogy a kollégiumok igazgatóságát, a testnevelési és sportközpontot, sőt a tudományos és innovációs rektorhelyettesi (!) és üzletfejlesztési központot is.

A rektori feladatokkal párhuzamosan Merkely 2013 óta igazgatója a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikának, és ő vezeti a 2020-ban létrehozott sportorvostan tanszéket is.

A központosítás megszüntetésén túl Kellermayer a bérfeszültségek csökkentését ígéri, mivel az elméleti oktatásban dolgozó orvosok bére nem nőtt úgy, mint a többieké. A szakdolgozók fizetését is arcpirítónak nevezte.

Mik az esélyek?

A sikerhez többséget kell szerezni a 44 fős szenátusban. Fontos szerepe van a hallgatói önkormányzatnak (hök), mivel ők adják a teljes testület negyedét. A törvény szerint nem is lehetnének ennél többen.

Ha Merkely meggyőzi a saját helyetteseit, a hökösöket, a doktorandusz-önkormányzat egy szem képviselőjét, és ő is saját magára szavaz, kapásból 19 vokssal számolhat, ami kedvező helyzetet jelent számára a csütörtöki szavazáson.

Persze abból kiindulva, hogy korábban Kellermayer is a szövetségese volt, nem érezheti a zsebében a győzelmet.

