Elérhetetlenné vált Kínában a World of Warcraft

Kínában helyi idő szerint kedd éjféltől elérhetetlenné vált a World of Warcraft, a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb online szerepjátéka. Kínai gamerek milliói búcsúztak a játéktól, amibe egyesek akár több száz órát is beleöltek. A Weibo nevű kínai közösségi médiában rengeteg búcsúposzt jelent meg: volt, aki a játék középkori fantasy világában szerzett emlékeket siratta, és volt aki az amerikai és kínai óriáscégekre volt dühös, akiknek a vitája miatt nem játszhatja tovább a kedvenc játékát.

A WoW ugyanis az amerikai fejlesztő Blizzard és eddigi kínai partnere, a NetEase vitája miatt vált elérhetelenné Kínában.

photo_camera A Blizzard standja egy sanghaji videójáték kiállításon 2013-ban. Fotó: WENG LEI/Imaginechina via AFP

A kínai törvények szerint a külföldi cégek csak kínai partnerekkel együtt léphetnek be a piacra. Így tett a Blizzard is, amikor 2008-ban Kínában is elérhetővé akarta tenni a játékait. A két cégnek novemberben kellett volna megújítaniuk a szerződésüket, viszont valamin összekülönböztek, és bejelentették, hogy nem működnek együtt tovább. A Blizzard nemrég hat hónap haladékot kért a NetEase-től, hogy ne váljanak elérhetetlenné a játékai (a WoW-on kívül a szintén borzasztó népszerű Overwatch, Diablo és Heartstone), amíg új kínai partnert keres, de a NetEase ebbe nem egyezett bele.

A Blizzard azzal bíztatja a kínai gamereket, hogy nem kell örökre búcsúzniuk a játékaitól, reményei szerint a cég előbb-utóbb talál majd másik kínai partnert. Addig is elmentik a játékosok adatait, hogy amikor visszatér majd a WoW a kínai internetre, ott folytathassák, ahol abbahagyták. (Guardian)