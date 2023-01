ORFK: Nem jellemző, bár egyre több a rendőrök elleni erőszak

A rendőri intézkedés mindig veszélyes, de a rendőr esküt tesz arra, hogy akár a saját élete kockáztatásával is megment másokat, "és ez nem üres frázis" - ezt mondta Csapó Gábor, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közterületi és őrszolgálati osztályának vezetője hétfőn Budapesten újságíróknak. A sajtóeseményt az újbudai rendőrgyilkossággal összefüggésben tartották, arról viszont konkrét kérdésekre nem válaszoltak a megjelent rendőri vezetők, mondván, hogy folyamatban lévő eljárásról nem nyilatkozhatnak.

Január 12-én egy Budapest XI. kerületi társasházhoz riasztották a rendőröket, mert egy férfi kalapáccsal próbált behatolni az egyik lakásba, a kiérkező rendőrök megpróbálták megbilincselni a férfit, aki viszont kést rántott és mind a három intézkedő rendőrt megsebesítette, egyikük bele is halt a sérüléseibe. Az ORFK az eset után azt közölte, a parancsnoki vizsgálat szerint szakszerűen és jogszerűen jártak el az újbudai késes támadóhoz kirendelt rendőrök.

Csapó szerint ha valakinek veszélyben van az élete, akkor a rendőr nem teheti meg, hogy nem intézkedik azonnal. Fegyveres elkövetőnél a TEK-et értesíteni kell, és lehetőség szerint bevárni őket, illetve az erősítést, de néha erre nincs idő. Az alezredes szerint tavaly egymillió igazoltatást, intézkedést hajtottak végre a rendőrök.

Egy év alatt 280 erőszakos támadást regisztráltak rendőrök ellen, ebben az adatban benne vannak a fenyegetések is. Nem jellemző tehát a rendőrök elleni erőszak, bár a tendencia 2019-et követően növekvő. Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy a rendőrök el vannak látva golyóálló mellényekkel, amik szúró- vágóeszközök ellen is védelmet nyújtanak, de nem teljeskörűen, hiszen "nem erre lett kifejlesztve". Vizsgálják, milyen védőeszközökre lenne még szükség. Elmondta azt is, hogy a Taser elektromos sokkolóból jelentős mennyiséget szerzett be a rendőrség. Az a cél, hogy járőrpáronként egy ilyen eszköz legyen minden közterületi szolgálatban.

Hablicsek Nikoletta az ORFK ügyeleti főosztályának vezetője az eseményen arról beszélt, ha valamilyen fegyverről van szó egy 112-re érkező bejelentésben, akkor a hívást a területileg illetékes tevékenységirányítási központhoz irányítják át, ahol szakképzett rendőr fogadja. Garázda jellegű elkövetőnél elvárás az előzménykutatás, amikor is a nyilvántartásokban utánanéznek az elkövetőnek, így a járőr fel tud készülni. Folyamatos kapcsolatot tartanak a helyszínre érkező rendőrökkel, hogy kiderüljön, szükség van-e mások bevonására, erősítésre, és hallják azt is, mi zajlik a helyszínen, valamint látják a GPS-koordinátákat.

Mózes János, a Rendőrségi Oktatási és Kiképzési Központ mesteroktatója pedig arról beszélt, hogy a rendőrök tíz hónapos képzést kapnak az intézkedésekről az alapoktól elkezdve addig a szintig, hogy közterületen tudjanak intézkedni. "Minden szituáció más és más, de folyamatosan újítjuk a képzést, életszerű helyzetekre igyekszünk felkészíteni a rendőröket". Mózes azt is elmondta: "sokkal többet lő az állomány a korábbi évekhez képest, több éleslövészet van, egyre bátrabban és ügyesebben kezelik a fegyvert a kollégák". (MTI)