Részegen vezetett el a rendőrségig egy kazincbarcikai férfi

Másokon akart önzetlenül segíteni, de végül pórul járt az a kazincbarcikai férfi, akiről a Police.hu közölt hírt. A 41 éves férfi január 21-én, szombat este felé megjelent a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon, hogy bejelentést tegyen. A bejelentése arról szólt, hogy egy helyi bolt előtt látott két földön alvó férfit, és aggódott értük, hogy segítségre lehet szükségük. A bejelentése nyomán ki is küldtek pár járőrt a megadott címre.

A bejelentő férfin látszott, hogy ivott, de ez önmagában nem zavarta volna a rendőröket. Amikor viszont kiment az épületből, a szolgálatirányító parancsnok észrevette, hogy a férfi a rendőrség előtt autóba száll, és elhajt.