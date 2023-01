Vádat emeltek két nagyobb bodzalopás miatt

A Győri Járási Ügyészség emelt vádat mindkét esetben: egy nő 2022 augusztusában négyszer is bement egy koroncói bodzaültetvényre, ahol összesen 545 kiló bodzát szedett le, amit aztán eladott. Nem sokkal később másik két nő és egyikőjük fia egy szintén koroncói, de másik bodzaültetvényre lógott be, ahol 462 kiló bodzát szedtek le, de azt már nem tudták elvinni, mert rajtakapták őket. Cserébe hamar el is fogták őket, mert hátrahagyták autóikat és az irataikat is.

photo_camera Fotó: Ügyészség

Az ügyészség két rendbeli minősített lopás miatt emelt vádat, és indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben döntsön a vádlottak felelősségéről.