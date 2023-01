A libanoni főügyész és három bíró ellen is vádat emeltek a bejrúti robbanás miatt

A libanoni főügyész, Hasszán Oueidat és három bíró ellen is vádat emeltek kedden a bejrúti kikötő közelében történt robbanás miatt, írja az AP. A 2020-as incidens volt a történelem egyik legnagyobb nem nukleáris robbanása, amely megsemmisítette a főváros kikötőjének és környékének nagy részét.

A kikötőben állomásozó egyik hajón, amely raktárként üzemelt, akkor 2750 tonna illegálisan és évek óta őrizetlenül tárolt ammóniumnitrát robbant fel, amelyet műtrágyázásra, de inkább bombakészítéshez használnak. Több mint kétszázan meghaltak, több mint hatezren megsérültek és 300 ezren maradtak otthon nélkül.

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA