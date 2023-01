Mínusz 30 fok is lehet Észak-Koreában

Rendkívüli időjárásra figyelmeztetnek Észak-Koreában. Az északi tájakon -30 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, amely egyben az ország legszegényebb régiója is.

A leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik az északi Ryanggang, Észak-Hamgyong és Dél-Hamgyong régió, amely területeken sok háztartásban áram sincs bevezetve, fával és száraz növényekkel fűtenek, sokan pedig műanyag fóliát használnak az ablakok és ajtók körüli szigetelésre. Az állami média szerint a tengerparti területeken is erős szél várható.

December végén is volt egy hasonló hideghullám, jelentések szerint akkor is sokan halálra fagytak vagy éhen haltak. Dél-Koreában is a hidegre figyelmeztetnek, Japánban pedig az elmúlt évtized leghidegebb napjaira készülnek. (BBC)