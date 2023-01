Nekik kellene Oscar-díjat adni + ők győzhetnek tényleg

Kedd délután kihirdették az Oscar-díj jelölések listáját. Idén a szokásosnál többet láttam ezek közül, így megpróbálok hozzászólni ahhoz, hogy a legfontosabb kategóriákban mik az esélyek, és kik érdemelnék meg leginkább a díjat.

A legjobb film

Tipp a győztesre: Everything Everywhere All at Once (Minden, mindenhol, mindenkor)

„Egy olyan világban, ahol minden és mindenki a figyelmünkért küzd, ahol dollármilliárdos vállalatok úgy tekintenek minden pillanatunkra, mint lehetséges ingatlanra, amit meg lehet vásárolni és el lehet adni, bárkitől kérni két órát az életéből, hogy megnézze a filmünket… úgy éreztük, ez túl sok. Arra jöttünk rá, hogy ha már készítünk egy filmet, és arra kérjük a közönséget, hogy fordítsák ránk az idejüket, akkor az egyetlen felelős dolog az, ha elvarázsoljuk őket, és örökre megváltoztatjuk az életüket. Vagy legalábbis megkíséreljük ezt.”

Ez áll abban a levélben, amit Daniel Kwan és Daniel Scheinert rendezők közöltek filmjük megjelenésekor. Természetesen nem hiszem, hogy bárkinek igazából MEGVÁLTOZTATTA volna az életét, de hogy tényleg ilyen ambíciók voltak benne, az szinte szétveti a filmet. A vizuális túlingereltség korszakának esszenciális alkotása, közben a szíve mélyén egy kedves mese, ami a nihilizmus ellen emel szót, és őrületesen szórakoztató formában játszik el a talán mindenkit foglalkoztató kérdéssel:

mi lett volna, ha máshogy csináljuk a dolgokat az életben?

Lenyűgöző képi világ, és közben olyan idézetek, amikről ordít, hogy arra szánták őket, hogy screenshotokon terjedjenek az interneten (So, even though you have broken my heart again, i wanted to say, in another life, I would have really liked just doing laundry and taxes with you), de ettől nem működnek kevésbé. A fogadóirodák szerint ennek a filmnek van a legnagyobb esélye, és szerintem is díjazni fogják az ambíciót.

Minek kellene kapnia: tényleg ennek

Voltak jobb filmek 2022-ben, de az Oscar-díj nemcsak erről szól, és szerintem is teljesen oké, ha azt tüntetik ki, aki így szól hozzá a világhoz. Érdemben is, kedvesen is, le is köti a nézőt, működik egyszerű tanulságként, ha valaki arra vágyik, de alkalmas továbbgondolásra is, és egészen meglepő utalások vannak benne a L’ecsó című filmre. Mi kell még?



A legjobb rendező

Tipp a győztesre: Steven Spielberg

Spielberg idén forgatott egy Spielberg-filmet arról, hogyan lett belőle Spielberg. Olyan turnét nyom azóta, amiből látszik: a Fabelman családért most Oscart szeretne kapni, mert az azt jelentené, hogy az életére kap Oscart. Arra tippelnék, hogy maga a film nem kapja meg, és bár az oddsok szerint a rendezők listáján csak a második a Danielek mögött, ne lepődjünk meg, ha ebben a kategóriában viszont tényleg nyerni fog. Pont egy ilyen spielbergi pillanat kell a díjátadó estéjére.

Kinek kellene kapni: Martin McDonagh

Martin McDonagh A sziget szellemében (Banshees of Inisherin) újra összeállt az In Bruges főszereplőpárosával (Colin Farrel, Brendan Gleeson). Nagyon vicces, színdarabszerű film tele pörgő párbeszédekkel, megkeseredésről, emberi kapcsolatok megszakadásáról, magányról, csökönyös férfiakról és polgárháborúról a méregzöld ír tájban, ami ha úgy nézzük, nem is olyan vicces. Martin McDonagh díjának örülnék a legjobban, ugyanakkor a gálaest szempontjából az sem lenne rossz, ha Ruben Östlund telehányná a színpadot A szomorúság háromszöge tiszteletére.



A legjobb női főszereplő

Tipp a győztesre/kinek kellene kapnia: Cate Blanchett (Tár)

Nem is választom szét a két kategóriát, nem kérdés: Cate Blanchett, Tár. Ő a legesélyesebb, és meg is érdemli. A hatalmával visszaélő, manipulatív leszbikus sztárkarmester, Lydia Tár 2022 legnagyobb alakítása. Todd Field filmje úgy talál be a cancel culture/metoo/mit tehet meg egy művész típusú viták közepébe, hogy a játékidő nagy részében kifejezetten finom eszközökkel mutatja meg ezeket a jelenségeket, és csak aztán kezdi el kiélezni és felnagyítani. Februárban érkezik a magyar mozikba. (Az esélyek szerint ebben a kategóriában érdemes még figyelni Michelle Yeoh-ra, az Everything Everywhere All at Once főszereplőjére. )

A legjobb férfi főszereplő

Tipp a győztesre: A legesélyesebb Brendan Fraser A bálnáért, szerintem Austin Butler kapja az Elvisért. Igaz, egyiket sem láttam.

Kinek kellene kapnia: Paul Mescal (Aftersun)

Az oddsok alapján neki van a legkevesebb esélye, nem is számítok a győzelmére. Azért örülnék neki mégis, mert akkor nagyobb figyelmet kapna a legerősebb film, amit 2022-ben láttam: az Aftersun. Ahogy a Ringer kritikusa írta, Mescal és a fiatal Frankie Corio játékát igazából nehéz is megítélni, mert olyan meggyőzőek, mintha nem is játszanának.

Egyszerűen csak vannak.

Ahogy az egész film, a fiatal skót rendező, Charlotte Wells bemutatkozása is eléri, hogy az egyedülálló apa és lánya törökországi nyaralása inkább érződik hétköznapi valóságnak teljesen átlagos pillanatokkal, mint filmnek dramaturgiával. Éppen ettől lesz letaglózó élmény.

A mellékszereplők kategóriájában nem is választanám szét a tippet és az érdemeket, csak két megjegyzés:

A legjobb férfi mellékszereplő: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

90 százalékra adják a fogadóirodák. Amilyen beszédet mondott a Golden Globe-on, azután nehéz elképzelni, hogy az Indiana Jones és a végzet temploma egykori kisfiújának újabb köszöneteit ne akarná látni a világ:

A legjobb női mellékszereplő kategóriában állítólag Angela Bassett indul a legjobb esélyekkel az új Black Panther-filmért. Nem láttam, mert kerülöm a Marvel-filmeket, mint Chris Rock a Smith–Pinket család vacsoráit. Akit viszont szeretnék látni díjazottként, az Kerry Condon, a keserű férfiak üdítő ellenpontja A sziget szellemeiben. Ő a filmben csak mellékszereplő, az év egyik legszebb jelenetében viszont főszereplő, amit inkább csak linkelek, mert hátha lesz, aki megnézi. Épp a héten kezdik vetíteni a magyar mozik.

Aztán simán lehet, hogy nem ezek kapják végül, de nagyon rosszul egyik filmmel sem lehet járni. A díjátadó március 13-án lesz, beszámolunk majd róla, ahogy szoktunk.