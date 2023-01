Visszajött az áram Pakisztánban

Kedd reggelre helyreállt az áramellátás Pakisztánban, írja az ország energiaügyi minisztériuma Twitteren, miután egy technikai hiba miatt hétfőn az ország összes tartományában és nagyvárosában elment az áram, beleértve a fővárost, Iszlámábádot és a legnagyobb várost, Karacsit is.

photo_camera Pakisztáni villanyszerelő a tavaly januári áramszünet alatt próbálja menteni a menthetőt Fotó: ASIF HASSAN/AFP

Karacsiban, ahol több mint tíz millió ember él, a lakosság mintegy 90 százalékát érintette az áramszünet. Az üzemzavar miatt sok helyen nem volt ivóvíz, mivel a szivattyúk is áramról működnek, de az iskolák, kórházak, repterek, internet- és telefonvonalak, gyárak és üzletek is üzemképtelenek lettek.

Pakisztán történetének egyik legnagyobb pénzügyi válságával küzd, az ország devizatartalékai csaknem elfogytak. A kormány emiatt különböző spórolási ötletekkel áll elő: az egyik ilyen volt, hogy be kell zárnia a boltoknak és plázáknak este fél kilenckor - ez még be is jött - vagy, hogy vasárnap éjjel lekapcsolják az áramot az egész országban, hisz olyankor amúgy is kevesen használják. Újraindítani azonban egy technikai hiba miatt már nem sikerült, így egy napra szinte egész Pakisztán áram nélkül maradt.

(MTI)