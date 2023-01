Két év börtönt kapott T. Dominik, akit háborús uszítással vádoltak

Szerdán ítélet született annak a fiatal férfinek az ügyében, akit háborús uszítás vádjával állítottak bíróság elé. T. Dominik korábban nem vallotta bűnösnek magát, és ragaszkodott hozzá, hogy nem állt szándékában bárkit is terrorcselekményre buzdítani.

A vádlott részben algériai származású, édesanyja korán meghalt, beteg apjával és nagymamájával élt. Nagyon érdeklik a hírek, a politika, a háborús konfliktusok, főleg a Közel-Keleten. Rajong a fegyverekért, de nem tartja magát agresszív embernek.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A vád szerint olyan, az Iszlám Államhoz és az Al-Kaidához köthető propaganda-anyagokat tett közzé, melyek harcra buzdítanak. Ezek egy németországi székhelyű online felületen jelentek meg, a német rendőrök pedig észrevették, hogy egy magyar személy is töltött fel anyagokat 2018 és 2019 között - összesen 18 fájlt. Radikális tartalmuk miatt a szolgáltató törölte ezeket. A német hatóságok azonban le tudták menteni és továbbították a Terrorelhárítási Központnak. Ezután a TEK beazonosította T. Dominikot.

A vádlott korábban tett vallomásaiból kiderül, hogy az első perctől tagadta, hogy támogatná az Iszlám Állam tevékenységét, sőt, elítéli azt. Azt mondta, csak azért látogatta a terrorszervezethez köthető oldalakat, és azért töltött le az Iszlám Államot dicsőítő videókat, mert nagyon kíváncsi volt. Beismerte, hogy töltött le kivégzésekről szóló tartalmakat is, de azt mondta, egyszerűen csak érdekelte ez is, ahogy a horror is.

A vádlottól lefoglalt eszközökön, laptopon, pendrive-on, telefonon erőszakos tartalmú, dzsihadista szervezetekhez köthető fájlokat találtak.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A tárgyalás során felolvastak részleteket azokból a csetelésekből, melyeket T. Dominik Telegramon bonyolított ismerőseivel. Ezekben szó esik korábban elkövetett terrorcselekményekről is. Az előző tárgyaláson már említett ismerőssel, egy marokkói származású, saját bevallása szerint Spanyolországban élő fiatallal beszélt arról is, hogy nem tudja elhagyni Magyarországot, mert családtagjainak ápolásra van szükségük. A vádlottat és beszélgetőpartnerét nagyon hasonló témák érdekelték, beszélgetéseik is ezek köré épültek. Fő témáik a történelem, a politika, a Közel-Kelet és a fegyveres konfliktusok voltak. A vádlott korábban elmondta, hogy beszélgetőpartnerét személyesen nem ismeri, egy videojátékos-csoportban barátkoztak össze.

Legutolsó vallomásában T. Dominik hangsúlyozta: semmi köze az Iszlám Államhoz, nyugatias életet él, a nyugati világban elfogadott ruhákat hordja, fogyaszt disznóhúst és alkoholt, és dohányzik is. Úgy gondolja, az iszlamisták köreiben ezek a szokások elfogadhatatlanok.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A perbeszédek során az ügyész arról beszélt, fontos kérdés, hogy a vádlott bűncselekményt követett-e el. Hangsúlyozta, T. Dominik nagy nyilvánosság előtt uszított, hiszen az interneten osztotta meg ezeket a tartalmakat. Mint mondta, maga az érdeklődés a terrorizmus, a fegyveres konfliktusok iránt nem bűncselekmény. Viszont a vádlott lelki kapcsolatot épített ki az iszlamista szervezetekkel, és segített azoknak népszerűsíteni erőszakos tevékenységüket.

Azt is mondta, hogy a vádlott nem az egyik vagy másik terrorszervezethez kötődik, hanem a terrorizmus propagandájához, az erőszakhoz. Enyhítő körülményként a vádlott korát hozta fel, súlyosítóként viszont azt, hogy tevékenységét hosszú időn keresztül folytatta.

T. Dominik ügyvédje hangsúlyozta, az nem bűn, ha valaki olyan tartalmat tárol a saját eszközein, mint amilyeneket ügyfele. Felhozta azt is, hogy Harry hercegről például náci jelmezes kép került elő, ami ugyan felháborodást keltett, de nem volt bűncselekmény.

Hangsúlyozta, hogy négy év alatt gyakorlatilag nem történt semmi, nem állt be az ISIS-hez, nem élt hithű muszlim életet, azaz egyáltalán nem szervezték be, és nem szerzett olyan követőket, rajongókat se, akiket radikalizálhatna. Az ügyésszel abban sem értett egyet, hogy a fiatal nagy nyilvánosság előtt terjesztette volna nézeteit, Telegramon például csupán 13 emberrel beszélt ezekben az években.

A vádlott az utolsó szó jogán elmondta, továbbra is úgy gondolja, nem követett el bűncselekményt. Az elmúlt 16 hónapot, melyet előzetesben töltött, komoly tanulópénznek tartja, és soha többé nem megy ilyen tartalmak közelébe. Már azt is bánja, hogy valaha ilyesmire rákeresett.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Budapest Környéki Törvényszék bűnösnek mondta ki T. Dominikot, és két év börtönbüntetésre ítélte. Büntetésébe beszámítják az előzetesben töltött időt. Kétharmaddal szabadulhat, és mivel pont ennyi időt töltött előzetesben, ha a jogerős ítélet nem lesz súlyosabb, nem kell a börtönbe visszamennie.

A bíróság a büntetés kiszabásánál figyelembe vette a vádlott életkorát, büntetlen előéletét, és azt is, hogy rokonai rászorulnak a segítségére, de azt is, hogy a terrorszervezet propagálására alkalmas tartalmat osztott meg az interneten, és tevékenységét hosszú időn keresztül folytatta.



Az ítélet ellen az ügyész és az ügyvéd is fellebbezett, az ügy másodfokon folytatódik.

T. Dominik a továbbiakban szabadlábon védekezik.