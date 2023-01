Világszerte akadoznak a Microsoft alkalmazásai

Reggel óta érkeznek a hibabejelentések a világ legnagyobb szoftvervállalatának termékei miatt a Downdetectorra - írja a Reuters. A probléma többek között a Teams és az Outlook szolgáltatásokat érinti, a cég már dolgozik a szerverek helyreállításán.

A Microsoft nem közölte, pontosan hány felhasználót érint a probléma, de a Downdetector nevű, kimaradásokat követő weboldal szerint Indiában, Japánban és Nagy-Britanniában is több ezer incidens történt az elmúlt órákban. Bár a jelenség itthon is tapasztalható, a magyarországi üzemszüneti bejelentések száma csak minimálisan ugrott meg. A Teams és az Outlook mellett, az akadozás a SharePoint Online-t, a OneDrive for Business-t és a Microsoft Graph-ot is érinti többek között.

A vállalat egy Twitter-bejegyzésben tette közzé, hogy már megtalálták a problémát és dolgoznak rajta, hogy további károkozás nélkül tudják megszüntetni a fennakadásokat. Viszonylag ritkán fordul elő, hogy egyszerre több Microsoft-szolgáltatás is kimaradásokkal küzd, a Teams utoljára 2021 áprilisában volt két órán keresztül elérhetetlen, miután a felhasználók Európában és Ázsiában sem tudtak csatlakozni.