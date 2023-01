Betiltották a legjelentősebb független orosz oldalt, a Meduzát

Az orosz főügyészség felvette a Meduza hírportált a nemkívánatos szervezetek listájára. A szervezet munkatársai és támogatói ezután akár börtönbüntetéssel is sújthatók – jelentette az Interfax hírügynökség.

photo_camera Ivan Golunov, a Meduza oknyomozó újságírója egy moszkvai bíróságon 2019. június 8-án. Fotó: Eugene Odinokov/Sputnik

Az egyik legjelentősebb független orosz oldalt, a Meduzát 2014-ben alapították Rigában a Lenta.ru hírportál korábbi munkatársai, akik felmondtak, miután a portál tulajdonosa, Alekszandr Mamut úgy döntött, kirúgja Galina Timcsenko főszerkesztőt.

A Meduzát az orosz igazságügyi minisztérium már 2021-ben „külföldi ügynöknek” minősítette.