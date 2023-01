Egyre több a bizonyíték, hogy legalább három kerületben bűnszervezet üzemeltethette a parkolást

2019-ben jött ki a Sötét parkolási ügyek Budapesten filmünk, amiben részletesen bemutattuk, hogy a parkolási magáncégek politikai ciklusoktól függetlenül hogyan tüntetik el az autósok által bedobált milliókat. A film kapcsán születtek feljelentések, de a rendőrség bizonyíték hiányában mindet lesöpörte.

Ugyan a hatóságok nem törték magukat, hogy megtisztítsák a legendásan rossz hírű üzletágat, akaratukon kívül mégis beleszaladtak a parkolási vállalkozókba. 2021. június 15-én országszerte nyolcvan helyen csaptak le a NAV-osok egy feltételezett bűnszervezetre, amely után már két éve nyomoztak. Ez volt az ominózus Fuzik Zsolt-féle számlagyáras ügy, amit sorozatban mutatunk be a 444-en. A bűnügy kapcsán meggyanúsítottak egy bizonyos Szellem Zoltán nevű vállalkozót is, aki 2016 és 2019 között vezette a SIS Parking Kft. parkolási céget. A SIS három kerületben: Újbudán, Zuglóban és Józsefvárosban is részt vett a parkolás üzemeltetésben. Emlékezetes munkát végeztek. Akkoriban nem győztünk csodálkozni a SIS Parking munkáján. A 24.hu-nál Baksa Roland tárta fel, hogy Újbudán és Zuglóban is valóságos csoda történt: az, hogy pénzt szedtek az autósoktól, nemhogy hozott, hanem vitt a kerületi polgároktól. Annyira drágán üzemeltették a rendszert, hogy ráfizetéses lett a parkolás. Azért erre még a legvadabb időszakokban sem volt példa. Pedig emlékezetes, hogy 2010 előtt egy kerületi szocialista alpolgármester ült be a legnagyobb parkolási vállalat ügyvezetői székébe, majd nem sokkal ezután egy óriási Rolls Royce volánja mögé. Rogán Antal kerületében pedig az önkormányzati munkát végző parkolás-ellenőrző cég tűzpiros Ferrarit vásárolt szolgálati jármű gyanánt. Szóval látott már Budapest cifra dolgokat, de az, hogy valakik mínuszosra pucolják a kasszát, addig nem fordult elő.

Amikor Újbudán 2016-ban átvette a parkolást a SIS, hirtelen a kiadás a duplájára ugrott, 2018-ban pedig már 130 millióval forinttal többet emésztett fel a rendszer üzemeltetése, mint amennyi bevételt hozott. De nem emiatt ütötték meg a bokájukat a SIS-nél. Szellem Zoltánra azért csaptak le a NAV nyomozói, mert több általa vezetett céget, köztük a SIS Parkingot is egy számlagyár haszonhúzójaként azonosították. Magyarul teljesítés nélküli, kamu számlákat fogadott be, és így 175 311 000 forinttal károsította meg az államot.

De a SIS Parking ügye jóval túlmutat azon, hogy 175 millió forintnyi adót nem fizettek be. A nyomozati anyagból egyértelműen kiderül, hogy nem hétköznapi vállalkozásról van szó, ami számlákat vásárolt, hogy így csökkentse a befizetendő adóját. A NAV nyomozati anyagából arra lehet következtetni, hogy a SIS Parking egy kiterjedt bűnszervezet cége, amit kifejezetten arra hoztak létre, hogy megcsapolják a kerületek kasszáit. A 2022-es országgyűlési választási kampány közepén nyomozók vonultak ki a zuglói önkormányzat parkolásért felelős cégéhez és a polgármester, Horváth Csaba lakásához. Az ügyészség gyanúja szerint Tóth Csaba, a helyi szocialista erős ember, illetve párttársa, Horváth Csaba 2016-ban a nyereség feléért elintézték, hogy a SIS beszállhasson a zuglói parkolásba.

Az ügyészség a gyanúsítást egy vallomásra alapozza. Fuzik Zsolt (becenevén a Nagymester), a BKV egykori informatikai igazgatója, a számlagyárügy fő gyanúsítottja vádalku keretében sorban dobta fel a MSZP-s politikusokat, akiket állítása szerint különféle megbundázott üzletek kapcsán kent meg. Fürcht Pál Zsolt, a főügyészség vezetője megerősítette, hogy Fuzik kitálalt, és átment a hazugságvizsgálaton is. Vallomását hitelesnek tartja. Horváth Csaba azt állította, hogy valóban kapcsolatban állt Fuzikkal, de a vallomásában a korrupciós vádakat tagadta. Mi köze Fuzik Zsoltnak a SIS Parkinghoz? A gyanú szerint a SIS Parkingot, ami 2016-ban beszállt a józsefvárosi, majd az újbudai, egy évvel később pedig a zuglói parkolásba, Fuzik Zsolt a sajátjaként irányította a háttérből, Szellem Zoltán pedig mint stróman vehetett részt a bűncselekményben. Fuzik Zsolt letartóztatása után úgy döntött, alkut köt az ügyészséggel, és a választási kampány közepén feldobta (vagy bemártotta) az ellenzéki kötődésű ügyfeleit. Erre azért volt szüksége, mert komoly dolgokkal gyanúsították meg. A győri NAV évekig tartó nyomozás során arra jutott, hogy Fuzik csalásra szakosodott, kiterjedt bűnszervezetet vezetett. A nyomozati anyagban a kihallgatott gyanúsítottak arról beszéltek, hogy Fuzik korrupcióval szerzett részesedést számos nagyvállalati, állami, önkormányzati üzletben, amiket bőségesen túláraztak. Majd az üzletekbe a saját számlagyárához tartozó alvállalkozókat fűzött be, az alvállalkozók kamu számlákat állítottak ki, így szívták ki készpénzben a túlárazásból származó extraprofitot a legkülönbözőbb bizniszekből. Ha csupán a hatóságok által vizsgált szűk időszakot nézzük (2018–2021) , akkor is 19 milliárd plusz áfáról van szó. Ez rengeteg készpénz, ami luxuséletet biztosított a számlagyárasoknak. Szellem Zoltántól, aki állítólag csupán stróman volt, a nyomozók egy Maserati GranCabriót és egy Porschét is lefoglaltak. Miután megvádolták, az általa okozott százmilliós kárt kifizette. Magyarul, a gyanú szerint a Fuzik-féle csoport 2016-ban létrehozott egy kamu parkolási céget, ez volt a SIS. A tetejére beültették Szellem Zoltánt. Lefizettek politikusokat, hogy a kerületi közbeszerzéseken a SIS legyen a befutó. A munkát bőségesen túlárazták, majd kiadták a parkoláshoz valóban értő alvállalkozóknak, az extraprofitot pedig kivették. Ebből következően a parkolás veszteséget termelt a kerületnek. A NAV kizárólag az ügy adócsalásos részére fókuszál, tehát, hogy a SIS Parking mennyi áfát nem fizetett be. Nem foglalkoznak sem az igazán nagy kárt okozó túlárazásokkal, sem a korrupciós gyanúkkal. Néhány dolog viszont nem stimmel. Felmerül a kérdés, hogy ha csak a szocialistákat fizették le Zuglóban, akkor a Fidesz összes képviselője miért szavazott igennel a zuglói közbeszerzésnél? Vagy a fideszes vezetésű Újbudán, ahol szintén a Fuzik-féle, frissen alapított, parkolással soha korábban nem foglalkozó SIS Parking lett a befutó, és ahol szintén veszteséges volt a fizetős parkolás, ott minden szabályosan zajlott? Ugyanez a kérdés merül fel az akkor még Fidesz által vezetett Józsefváros parkolási ügyeivel kapcsolatban is. A nyolcadik kerületben mások is garázdálkodtak. Ott bizonyíthatóan Fuzikéktól függetlenül is rendszeresen kirámolták a parkolási kasszát.

photo_camera K. Zoltán az ügyészség vádja szerint 2012 és 2017 között 71 millió forintnyi készpénzt emelt el a józsefvárosi parkolási kasszából

A Fuzik-féle szervezet tevékenységében a parkolás csak aprópénz volt. A számlagyár cégei bejutottak, megfejhették a Külügyminisztérium kasszáját, átvették a BKV informatikai rendszerét, belenyúltak a BKV-takarításba, megjelentek a nemzetstratégiailag kiemelt 4iG-nél, az Antenna Hungáriánál és még számos más cégnél és önkormányzatnál. A lehallgatási jegyzőkönyvekben olyan figurák bukkannak fel, mint a fideszes Németh Szilárd vagy a KDNP parlamenti frakciójának titkára, Rétvári Bence jobbkeze, vagy Pintér Sándor bizalmasa, Tasnádi László volt belügyi államtitkár. Az a kérdés, hogy az ügyészségben Fuzikék egyéb üzletei kapcsán nem merül fel a korrupció gyanúja? Hiszen több gyanúsított állítja, hogy minden üzletük túl volt árazva.

photo_camera Részlet egy gyanúsított vallomásából.

Visszatérve a parkoláshoz. A ferencvárosi parkolás kapcsán kísértetiesen hasonló a helyzet. A nyomozók ott is beleszaladtak a parkolásos cégbe. A gyanú szerint a 9. kerületben a Fer-Park 2010, ami 2019-ig folyamatosan olvadó nyereség mellett üzemeltette a parkolást, szintén adócsalási ügybe keveredhetett, egy másik felszámolt számlagyár haszonhúzó cégeként azonosította a NAV. Tehát négy kerület parkolási cége érintett költségvetési csalás ügyben, és fennáll a gyanú, hogy több kerületben bűnszervezet végezte a parkolást. Ez a fizetős budapesti kerületek harmada. Mindezt úgy, hogy a hatóságok nem is nyomoztak parkolási ügyben. A parkolási vállalkozások csupán véletlenül akadtak horogra. Mi lenne, ha a hatóságok a korrupciógyanús parkolási ügyekben még nyomoznának is? A Magyar Jeti műsor vonatkozó adásai:

A cikksorozat illusztrációit KIss Bence készítette.