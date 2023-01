Nagy Márton szerint azért van áruhiány, mert a boltosok a raktárakban rejtegetik a termékeket

Interjút adott a Mandinernek Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A hatósági árak ötletgazdája sok minden mellett kitért a boltokban tapasztalható áruhiány jelenségére is, amelyet gazdaságban jártas szakemberek is épp a hatósági árak kedvezőtlen hatásának tudnak be. De nem úgy a miniszter. Nagy szerint ugyanis az áruhiányt a boltok gerjesztik. A Portfolio így idézi az interjút: „Szerinte tévedés, hogy áruhiány lenne, a boltok nagy részében szó sincs hiányról, az áru egyszerűen a raktárban marad, nem kerül ki a polcra, nagyrészt mesterséges hiánygerjesztés folyik.”

photo_camera Nagy Márton Fotó: Németh Dániel/444

A miniszter beszélt még arról, hogy januárban tetőzhet az infláció. Nagy szerint az év végére egy számjegyű lehet majd. És ha gyorsan csökken majd az infláció áprilisig, akkor ki is vezethetik az árstopot, tehát nem lesz mire hivatkozniuk az áruikat a raktárában felhalmozó boltosoknak.