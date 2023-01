Schiffer András: Mi az, hogy használ a rendszer? Elfogadok meghívásokat, elmondom a nézeteimet, nem érdekel, kinek hasznos

Ritkán látható intenzitású vita zajlott múlt héten Schiffer András és Puzsér Róbert között a Spirit FM-en a Harcosok klubja című műsorban. A vita az orosz-ukrán háború értékeléséből indult ki, de igazán amiatt maradt emlékezetes, mert Puzsér Róbert számonkérte Schiffer Andrást a NER-hez fűződő viszonya miatt.

Mindez pedig azért keltett nagyobb feltűnést, mert Schiffer most nem olyanoktól kapott ilyen típusú kritikát, akikkel hagyományosan szemben áll hosszú évek óta (vagyis a liberális értelmiség tagjaitól), hanem egy olyan szereplőtől, aki „régi harcostársának tartja” magát, és akivel hasonló körökben lehetett látni őket és hasonló gondolatokat fogalmaztak meg közéleti kérdésekben, egészen a legutóbbi időkig. A vita végére Schiffer lebolsevikezte Puzsért, és azt mondta, többet nem vitatkozik vele.

Ebben a cikkben összefoglaljuk a vitát. Egyrészt, mert olyan figurákról van szó, akiknek komoly hatásuk van az internetes közéleti nyilvánosságban, akár azzal, hogy mennyien tisztelik, akár azzal, hogy mennyien utasítják el őket. Schiffer András az LMP egyik alapítója, frakcióvezetője és társelnöke volt, 2016-os politikusi visszavonulása óta ügyvéd és közéleti műsorok állandó szereplője. Puzsér Róbert volt főpolgármester-jelölt, most leginkább publicista. A köztük kialakult törésvonal ugyanakkor azért is figyelemreméltó, mert megmutatja, milyen irányokba tarthatnak a hozzájuk hasonló szereplők ebben a rendszerben. A vita egyes állításait most nem kommentáljuk.

Háború: gyerekes kérdés-e a Kelet-Nyugat szembenállás

Orbán Putyin ügynökeként beékelte magát az EU-ba és a NATO-ba. Ez békeidőben megy is, mert akkor a történelem fizetőeszköze a pénz, háborúban viszont a fizetőeszköz a vér. Orbán a rossz oldalon találta magát a háború kitörésekor, és ezért zavarja igazán, hogy két blokkra oszlik a világ, adta meg az alaphangot Puzsér.

Schiffer nem ért egyet azzal, hogy a magyar kormány elárult volna bárkit is, Kelet és Nyugat szembeállítását pedig gyerekesnek tartja. Szerinte a miniszterelnököt nem azért lehet elmarasztalni, mert ki akar maradni a blokkosodásból, hanem azért, mert nem kalkulál azzal, hogy a blokkosodás mindenképp megtörténik. Így inkább azzal kellett volna tölteni az elmúlt éveket, hogy a saját termelő-kapacitásainkat erősítjük meg. Schiffer szerint felhalmozó kapitalistákkal (pl. Mészáros Lőrinc, Garancsi István) Magyarország sosem lesz ellenálló az ellátási láncok zavaraival szemben.

Lehet gyerekesnek nevezni a kelet-nyugat ellentétet, de a régió minden országa belecsúszott ebbe a „gyerekességbe”, mert ismerik Oroszországot, ezért minden ország igyekszik egyértelműen a Nyugattal tartani, vágott vissza Puzsér.

Schiffer felidézi, hogy a háború kirobbanása után a magyar miniszterelnök világosan közölte a magyar álláspontot, vagyis az orosz háborús agresszió elítélését. A háború elindítása nemzetközi jogilag is igazolhatatlan. Schiffer szerint Magyarország ez alapján világosan a nyugati oldalon áll. Ugyanakkor szerinte a „zsigeri ruszofóbia” zsákutcába vezet, Közép-Európa érdeke az lenne, hogy legyenek béketárgyalások

Puzsér szerint Európa szabadságát az Egyesült Államok védelmezi. Az, hogy Amerikának jó üzlet a háború és a fegyverkezés, nekünk itt pont, hogy nagy szerencsénk. Az európai szabadság nem tudja megvédeni magát a barbárság támadásaival szemben, ez a szabadság viszont nincs ingyen. Európa a maga szabadságát Amerika segítségével védi meg, a NATO a világ őre, ez a világrend pedig Magyarországon relatíve szabad életet biztosított, sokkal szabadabbat, mint az orosz megszállás alatt, mondta.

Schiffer ezzel szemben közölte, ő nem barátja a NATO-nak, büszkén kampányolt Magyarország tagsága ellen 1997-ben is. Európának szerinte önálló biztonságpolitikára van szüksége, Amerika pedig azzal biztosítja a saját hatalmi pozícióit, ha lenyomja Európát. Szerinte a globális periférián azért jönnek létre autokratikus rendszerek, mert a centrumországok kizsákmányolják ezeket az országokat, ezért szerinte nem biztos, hogy helyes az értelmezés, ami szerint a centrumországokat azonosítani lehet a szabadsággal, a perifériát pedig a fenyegető barbársággal.

Sanna Marin felelőssége

A vita akkor keményedik be igazán, amikor előkerül az októberi Schiffer-idézet, ami szerint „az Antony Blinkenek és Sanna Marinok legalább akkora háborús uszítók, mint a Putyin-féle adminisztráció, s ezért nekik is felelniük kell majd”.

Schiffer erre azt mondja, az agresszió miatt Putyiné a felelősség, de kilenc hónappal a háború kirobbanása után már nem csak őt terheli felelősség. Agresszor és uszító két külön fogalom. Szerinte a finn miniszterelnök arrogáns és hetyke volt, amikor egy mondattal annyit válaszolt a háború végéről szóló kérdésre: „A konfliktusból való kiút az, ha Oroszország elhagyja Ukrajnát.” Azt Schiffer is elismeri, hogy nemzetközi jogilag az lenne a megoldás, amit Marin javasolt, szerinte mégis megengedhetetlen és háborús uszítás a további eszkalációval fenyegetni. Schiffer szerint addig nem lesz tartós béke, amíg nincs kisebbségvédelmi megállapodás egész Európában, amíg nincs rendezve a kisebbségek helyzete (ebben a konkrét helyzetben az orosz kisebbségé Ukrajnában). Bármi is lesz a háború vége, továbbra is él majd jelentős orosz kisebbség Ukrajnában, akiknek a helyzetét rendezni kell.

Puzsér ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy

önmagunk megtévesztése, ha az agresszió ürügyét a valódi oknak fogadjuk el.

Putyin agressziójának csak ürügye az orosz kisebbség védelme, de nem az a valódi oka, hanem a birodalmi terjeszkedés.

Puzsér szerint Sanna Marin retorikáját teljesen meg lehet érteni. Finnországnak 1340 kilométeres közös határa van Oroszországgal, a II. világháború idején lerohanták őket, háborúzniuk kellett az orosz katonákkal. Nem NATO-tagok, nem védi meg őket Amerika, van okuk tartani Oroszországtól.

Mi a bajod akkor az imperializmussal, ha Oroszország szomszédainak szerinted az ő biztonsági igényeiket kellene figyelembe venni? - kérdezi Schiffertől, majd arról kérdezi, szerinte milyen béke lenne megfelelő, de ezen a ponton megakad a vita, mert Puzsér úgy fogalmaz, „megfenyegetted a finn miniszterelnököt a hágai bírósággal”.

„Ne hazudj, ne hazudj, nincs ilyen szöveg ott!” – csattan fel Schiffer.

Szerinte ő morális és politikai értelemben beszélt Sanna Marin felelősségéről, illetve szerinte a történelem ítélőszéke előtt kell majd felelnie.

Puzsér szerint csak úgy érhet véget a háború, ha Oroszország elhagyja Ukrajnát. A béke történelmileg igazolt biztosítéka az erőegyensúly. Ha az egyik oldal gyengeséget tanúsít, a másik oldal pedig agresszív, abból nem béke, hanem tartós fenyegetés és megszállás lesz.

Schiffer többszöri kérdés után azt mondja, nem tudja megmondani, szerinte milyen béke lenne a megfelelő, erre kellő információ nélkül nem adható megalapozott válasz. Azért hiányolja a tárgyalásokat a háborús felek között, mert ők rendelkeznek azokkal az információkkal, amik alapján meg lehetne állapodni. Szerinte az euroatlanti szövetség részéről sincs hajlandóság tárgyalásra '22 áprilisa óta.

Milyen rendszert kritizálnak?

Itt térnek át a rendszerkritika kérdésére, ahol az igazán éles ellentétek előkerülnek.

Egy autoriter rendszerben élünk, szomszédunkban egy másik autoriter rendszer által lerohant ország van. Itt ma a globális hálózatok ellen lázadni gyávaság.

Gyávaság a rendszer 13. évében Brüsszel és Washington ellen lázadni az állami propaganda hátszelével

- mondja Puzsér Schiffernek.

Puzsér szerint Schiffer mindenhol Orbán ellenfeleit bírálja, amiben sok igazsága van, legyen szó akár a magyar ellenzékről, akár a nemzetközi intézményekről és világcégekről, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen pozícióból fogalmazza meg valaki ezeket a kritikákat. Az pedig szerinte rendszerkonformizmus, hogy Schiffer például a 48 perc című köztévés műsorban, Lánczi Tamás vendégeként mondja el a kritikáit, amiket aztán a propaganda szívesen is idéz.

Schiffer azt mondja, ő nem lázad senkivel szemben, a rendszerkritikáját a globális kapitalizmussal szemben fogalmazza meg. Szerinte a periféria autoriter rezismjei ezer szálon függnek a globális kapitalizmustól, Orbán Viktor pedig a globális kapitalizmus miatt olyan, amilyen. Azt mondja, ezeket a kritikáit a NER-rel szemben meg is szokta fogalmazni műsorokban és cikkekben is.

Amikor Puzsér felveti, hogy „nem tudom nem látni, mire használ ez a rendszer”, Schiffer úgy válaszol:

Mire használ a rendszer? Mit jelent az, hogy használ? Elfogadok meghívásokat, elmondom a nézeteimet, nem érdekel, kinek mi a hasznos.

Puzsér szerint nem önmagában Schiffer szerepléseivel van baj, hanem azzal, hogy ezeket nem használja fel arra, hogy a magyarországi autoriter viszonyokat bírálja, miközben „négyszer annyi műsoridőt kap a köztévén, mint az ellenzéki pártok”. Szerinte Schiffer pontosan azt mondja ezekben a műsorokban, amit ott hallani szeretnének.

Schiffer érve az, hogy őt nem érdekli, mikor esik egybe a véleménye Orbán Viktor véleményével, nem ez alapján válogatja a megszólalásait, ő mindig azt mondja, amit gondol. Puzsér szerint ugyanakkor ezek az egybeesések nem véletlenek.

Orbán gravitációs tere az, ami pályára állítja értelmiségiek tömegét. Nagyon érzékenyek a receptorok arra, hogy mit vár a hatalom, ez a gravitációs tér meghajlítja az emberi személyiségeket és véleményeket, mondja. Szerinte a politikai táborok közötti egyenlő távolság elvének addig volt értelme, amíg az oldalak nagyjából egyenlő erősek voltak, de az óriási hatalmú Fidesz és a széthullott ellenzék között nincs értelme a középső pozíciót keresni.

Eddigre Schiffer már arra jut, hogy Puzsér bolsevik módon beszél, mert jelleme meghajlásával vádolja azokat, akik nem értenek vele egyet, és azt mondja, nem is akar többet vitatkozni vele.

A vita ebben a hangulatban ért véget.

Puzsér Róbert azóta az Indexen megjelent véleménycikkében azt írta, Schiffer ma olyan szerepet tölt be, mint a rendszerváltás előtt az MSZMP rendszerkonform alternatívája, a Hazafias Népfront. „Hallatlanul fájdalmas régi harcostársamat ebben a méltatlan szerepben látni.” Schiffer András nem reagált.