Az Orbán-kormánynak is dolgozó elit ügyvédi iroda segíti a médiahatóság munkáját

Mindig érdemes átnézni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) üvegzseb szerződéseit, már csak azért is, mert a médiahatóság 2022-ben 47,8 milliárdos keretből gazdálkodhatott, idén pedig 58,6 milliárd forintos főösszeget irányoztak számukra elő.

A szerződések listájából kiderült, hogy elit ügyvédi iroda segíti a jövőben a munkájukat. Az NMHH ugyanis 142,7 millió forintos megállapodást kötött a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Irodával összehasonlító nemzetközi médiajogi tanácsadói tevékenység végzésére. Jó választásnak tűnik, ugyanis a DLA Piper a világ egyik legnagyobb és legelismertebb globális jogi irodája, amely 4200 ügyvédet foglalkoztat a világ több mint 40 országában. Az ügyvédi iroda korábban dolgozott az Orbán-kormánynak: a Le Cheque Dejeuner, valamint Sodexo által indított perekben 1,267 milliárd forintért próbálta védeni az államot. A 444 pedig megírta, hogy az elit ügyvédi iroda segíti Tiborcz István cégét is a hatósági engedélyek beszerzésében, valamint a DLA Piper nyerte a Nemzeti Koncessziós Iroda által jogi tanácsadásra kiírt 100 millió forintos keretösszegű közbeszerzést is egyedüli indulóként. Az NMHH-val a szerződésük tavaly december közepétől idén június végéig érvényes.

Természetesen valamivel közlekedniük is kell a médiahatóság dolgozóinak. A szerződésekből kiderül, hogy egyrészt a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-vel kötöttek egy 725,3 millió forintos beszerzési megállapodást, másrészt a Mercarius Flottakezelő Kft.-vel egy 225,8 millió forintos bérleti szerződést. A Porsche Hungaria a kormány korábbi kedvenc autóbeszállítója, a 444 is megírta, hogy sokáig Eppel János volt az ügyvezetője, akinek családtagjai rendre felbukkannak olyan balatoni telekvásárlások közelében, melyekhez Mészáros Lőrincnek, illetve kormányközeli alakoknak volt vagy lesz köze. Eppel családtagjai korábban több mint félezer hektár állami földet nyertek árveréseken Fejér megyében.

Rogánéknak nagyon bejött

Ami pedig a Mercarius Flottakezelőt illeti: a Direkt36 kutatásai szerint Rogán Antal és korábbi felesége 2008-tól kezdve több olyan nagyértékű autót is használt, amelyek üzembentartója ez a cég volt, de más kormányközeli emberek is használták a Mercarius autóit. Az elmúlt években több komoly állami tendert is megnyertek.

Az pedig szinte szokásosnak mondható, hogy az NMHH a Kolping Hotel Kft.-vel kötött vállalkozói szerződést üdülési szolgáltatásra. Az mfor.hu írta meg, hogy a médiahatóság legalább 2012 óta szerződésben áll az ötcsillagos követelményeknek is megfelelő Kolping Hotellel. 2021-ben 21 millió forintos maximum kerettel kötöttek megállapodást, most viszont már 40 millió forintról szól a 2023 végéig érvényes kontraktus. A kolping mozgalom egy katolikus lelkiségi mozgalom, az alsópáhoki szállodába pedig dől a közpénz: a Kisfaludy-pályázaton például 304 millió forintot nyertek. Korábban azt közölték, hogy az üdülési lehetőség nem alanyi jogon jár, annak odaítéléséről az NMHH-n belül működő szociális bizottság dönt.

photo_camera Koltay András, az NMHH elnöke Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az NMHH szerint amúgy sokszínű a kínálat a magyar médiapiacon, legutóbbi jelentésük szerint az a legfőbb kihívás, hogy miként lehet a közteherviselés kiterjesztésével, illetve a helyi szereplők versenyhátrányának enyhítésével legalább az esélyt megadni arra, hogy a helyi médiavállalkozások megőrizzék versenyképességüket a globális szereplőkkel szemben.

A médiahatóság elnöke Koltay András, akit 2021 decemberében Áder János volt államfő Orbán Viktor javaslatára nevezett ki 9 évre. 2010 októberétől 2019-ig a hatóság Médiatanácsának tagja volt.