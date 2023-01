Mi a bajuk az Eötvös Gimnáziummal?

Mi a bajuk a Színművészeti Főiskolával?

Az, hogy nem az övék.

Kende János, a régi SZFE ikonikus tanára, többek között számtalan Jancsó-film operatőre válaszolta ezt a 444 kérdésére még 2019 végén, amikor elindult a központilag irányított, kormányzati lejárató kampány az SZFE ellen.

Talán már kevesen emlékeznek, de az egész manőver Gothár Péter zaklatási ügyével kezdődött, ami miatt a rendező darabjait levették a színpadról, majd kitiltották a színházból. A Fidesz nekifutásból csapott le a témára. Kocsis Máté frakcióvezető az ügy kapcsán már zaklató színházakról beszélt, és követelte, hogy Kásler Miklós miniszter személyesen szólhasson bele, hogy melyik színháznak ki az igazgatója. Innen már csak egy apró ugrás volt az SZFE. A Fidesz-frakció szóvivője aggodalmát fejezte ki: „Nagyon úgy tűnik, hogy védeni akarták a szexuális zaklatót. Attól tartunk, hogy nemcsak a színházban, hanem a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is titkolózhatnak.”

A végkifejlet ismert: 2020 végére az egyetemet szétverték, tanárait és diákjait elüldözték, épületét elajándékozták, nevét és romjait eltulajdonították. Ez az ellenállás ára ebben a rendszerben. Egy médiakampánnyal indult, de a 2018-2022 közötti ciklus végére a hatalom nagyrészt bekebelezte az autonóm felsőoktatási intézményeket. 2022-ben újabb ciklus indult, újabb négyéves tervvel.

Az elmúlt hónapok oktatásért folytatott keserves tiltakozásait követően a napokban a kormányzati sajtóban összehangolt támadás indult az Eötvös József Gimnázium és igazgatója, Moss László ellen. Hangfelvételekre hivatkozva állítják, hogy az ország egyik legnevesebb gimnáziumában félmillió forintért lehetett helyeket vásárolni diákok számára. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.

A megsemmisítő kampány nyilvánvalóan politikai megrendelésre készült. A készítőket láthatóan nem az igazság, hanem a maximális politikai haszon érdekelte. Ezt abból is lehet tudni, hogy az anyag először a Nemzeti Dohányboltokban és az utcán ingyenesen osztogatott revolver újságjában, a Metropolban jelent meg. A cikkeknél nem jelölték meg a szerzőt, és az ügy szereplőit, érintettjeit sem szólaltatták meg, ami egy ilyen témánál, ha valódi újságcikkről lenne szó, nem fordulhatna elő. Valaki olyanról állítják, hogy bűncselekményt követett el, aki meg sem szólal a hangfelvételeken. A címben szereplő állítást a lap nem bizonyította, az a bíróságon sosem állna meg. Nyilván a perköltségek, a helyreigazítások rutinszerűen be vannak kalkulálva a kampányba. Ráadásul a teljes pártsajtó változtatás, hozzáadott információ, utánajárás, kérdések, kételyek nélkül, szó szerint, katonásan közölte a központi anyagot. Csak azt követően küldtek ki egy riportert az iskolához, hogy a cikkek már mindenhol megjelentek. Az ATV pedig a történet hitelesítésére a Kacsa Magazin egykori főszerkesztőjét dobta be.

Világos, hogy ha az igazság kiderítése lett volna a cél, akkor nem ilyen eszközöket alkalmaztak volna. De a cél merőben más. A hatalom célja egyfelől a példastatuálás. Az Eötvös Gimnázium tanárai és diákjai részt vettek az elmúlt időszak tiltakozásaiban. A kormányzati sajtó lejárató anyagaiban vastagon kiemelve jelzi, hogy mi a valódi gond az iskolával:

„Az elit budapesti gimnázium az élen jár a tanártüntetésekben”

Bayer Zsolt pedig menetrendszerűen a kurva anyjába küldte el a gimnázium igazgatóját, aki szerinte tiltakozott a korrupt kormány ellen. (Ilyen egyébként nem történt.)

Értse jól mindenki! A hatalom üzent minden magyar iskola vezetésének:

„Tudunk tenni rosszabbat a kirúgásotoknál. Ha az ország nagy múltú, egyik legnagyobb presztízsű, legismertebb gimnáziumát és annak igazgatóját nyilvánosan meggyaláztuk, integritását a porba tapostuk, akkor számodra sem lesz kegyelem.”

Az Eötvös elleni kampány egyfelől fenyegetés minden iskola, minden tanári kar, minden igazgató számára, és egyúttal kísérlet az egész ellenállás, az oktatásért, a tanárokért folytatott küzdelem bemocskolására.

Az Eötvös becsületének megtörése tökéletesen alkalmas az ellenállás gerincének megroppantására. Azok is tévúton járnak, akik úgy vélik, hogy jelenleg valamifajta vita zajlik a kormány és az oktatás különböző szereplői között. Ez az ügy nem egy szakmai vagy akár politikai, világnézeti, anyagi nézeteltérésről, felfogásbeli különbségről szól. Itt nem lesznek valódi tárgyalások, nem lesz kompromisszum, nem lesz megállapodás, nem lesz konszolidáció. Ez a harc addig fog menni, amíg a fontosabb iskolák le nem térdelnek, és amíg Orbán Viktor és emberei el nem foglalják az általuk kiszemelt intézményeket. Így volt ez a médiával, az akadémiával, a bankokkal, az egyetemekkel és minden tőlük szemernyit is független közösséggel.

Mi a bajuk az Eötvössel?

Az, hogy nem az övék.

(A szerző 25 éve az Eötvösben végzett.)