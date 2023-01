A már román színekben versenyző Rapport Richárdot 2022-ben az éves minimálbér kevesebb mint felével támogatta a Magyar Sakkszövetség

„Végre megtudtuk, miért román színekben versenyzik a világhírű magyar sakknagymester, Rapport Richárd! A Sakkszövetség elküldte a támogatási összegeket: nemzetközi élvonalban versenyző Rapport az éves minimálbér kevesebb, mint felét kapta tavaly a saját hazájától!”

– jelentette be Szabó Tímea, aki több hónapja közérdekű adatigénylésben kérte ki a Magyar Sakkszövetségtől, hogy pontosan mekkora támogatásokat nyújtottak az elmúlt évben Rapportnak.

A Párbeszéd parlamenti képviselője azt írja, a héten elküldött adatok szerint „a sakknagymester szégyenletesen méltatlan, mindösszesen egymillió forintos éves támogatási összegben részesült”. „Ez ugye körülbelül egy másodosztályú átlagos labdarúgó havi(!) bére, vagy talán még annál is kevesebb, a KSH által közzétett éves minimálbérnek (2 008 800 forint) pedig kevesebb, mint a fele” – írja.

A 27 éves sakknagymester szeptemberben úgy döntött, hogy román színekben folytatja a nemzetközi pályafutását. A Magyar Sakkszövetség elnöke szerint ha román zászló alatt játszik is, Rapport akkor is magyar marad.

photo_camera A már román színekben versenyző Rapport Richárd a wijki sakkbajnokságon 2022. január 29-én. Fotó: Olaf Kraak/AFP

„Rapport egyébként ezekben az órákban is részt vesz (már román színekben) a világ egyik legnívósabb nemzetközi sakkversenyén, a Tata Steel Chess 2023 elnevezésű rendezvényen, ahol tegnap éppen legyőzte a világ egyik legnagyobb sakkozóját, a kínai Ding Lirent. A Magyar Sakkszövetség válaszából egyébként más érdekes dolog is kiderül: például, hogy még a Kőbánya Sport Klub is majdnem kétszer akkora támogatást – 1,75 millió forintot – kapott, mint Rapport. De a Tata-Naszály egyesületnek is több jutott, mint a világklasszis sakkozónak, nekik 1,35 millió forint” – írja Szabó.

A Sakkszövetség – ami Szabó Tímeát „nyomatékosan” megkérte, hogy az egyébként nyilvános adatokat a „szekundánsok érdekében” ne hozza nyilvánosságra – ezt közölte a 2022-es támogatásaikról: