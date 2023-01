A MÁV–Volán-csoport szerint tavaly 700 millió utazás történt a járataikon

Tavaly csaknem 700 millióan utaztak a MÁV-Volán-csoport, vagyis a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és a Volánbusz járatain – közölte a MÁV Zrt.

Azt írták, remélik, hogy idén a közösségi közlekedésnek lendületet adhat:

az üzemanyagárak emelkedése,

az utasok igényeire a korábbiaknál is jobban figyelő új menetrend,

a teljessé vált, 40 KISS motorvonatot tartalmazó flotta,

és a „szinte már csak korszerű motorvonatokkal kiszolgált” elővárosi vasúti forgalom.

A Volánbusz 2018 óta több mint 1800 új és komfortos járművel bővülő autóbusz-állománya is hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen válasszák a közösségi közlekedést – írják.

A MÁV-Start járatain 2022-ben 97 millió, a MÁV-HÉV járatain 63 millió fizető utas utazott, vagyis az utasforgalom már alig marad el a járvány előtti utolsó év adataitól.

Nő az online vásárlás

A vásárlási szokások változása is érzékelhető: egyre többen használják az online és önkiszolgáló felületeket. A MÁV-Startnál az online, azaz az Elvira menetrendi tervezővel vagy a MÁV-applikációval jegyet váltó utasok aránya a tavalyelőtti 28 százalékról 35 százalékra nőtt 2022-re.

Mobilalkalmazással vásárolt az utasok 24 százaléka, az Elvirán pedig 11 százaléka. A pénztári értékesítés a 2021-es 42 százalékról 38 százalékra esett tavaly, a fedélzeten vásárolt jegyek aránya pedig 16 százalékról 9 százalékra mérséklődött. Ezzel egy időben az automatás jegyvétel részesedése 12 százalékról 18 százalékra nőtt, ami annak is köszönhető, hogy a legutóbb megrendelt 375 új jegykiadó automata túlnyomó részét (350-et) már tavaly kihelyezte a MÁV-Start – írják.

Nőtt az utazás hossza

Az elmúlt évben nőtt az utazások hossza is. Míg 2021-ben 3,1 milliárd utaskilométert regisztrált a MÁV-Start, 2022-ben már 4,75 milliárdot. A TramTrain hálózaton 847 ezer utazás volt Szeged és Hódmezővásárhely között, utasforgalmi próbaüzemének kezdete óta pedig már 1 millió utazáshoz vették igénybe a vasútvillamos-járatokat.

photo_camera Vonatok a Nyugati pályaudvaron 2021. szeptember 1-én, miután átadták az állomás megújult utascsarnokát. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Új díjtermékek

Az új díjtermékekről azt írták: a rendkívül kedvező áron megváltható Okosjegyekből 172 ezret adtak el 2021-ben, míg tavaly már 487 ezret. Okosjeggyel lehet utazni Pécs, Veszprém, Zalaegerszeg és vasárnaptól Békéscsaba felé is. A Dunakanyar napijegyből a duplája, 3100 kelt el, illetve a kisiskolások által megváltható „Kajla” jegyek is népszerűek voltak, és a Balaton24/72 termék is tovább növelte sikerességét.

Sokan vonatoztak a Balatonra

Arról is beszámoltak, hogy a 2021-es egész szezon alatt elért évtizedes rekordnál is többen választották a MÁV-Start járatait a Balatonhoz történő utazáshoz. A teljes szezonban több mint 3 millióan utaztak vonattal a tóhoz vagy onnan tovább, illetve a balatoni állomások között.

A legforgalmasabb helyek

A távolsági járatoknál a Budapest és Győr közötti áll az élen 970 ezer utassal, a főváros és Debrecen között 820 ezren, míg Budapest és Szeged között 680 ezren szálltak vonatra tavaly.

A legforgalmasabb pályaudvar a Nyugati, ahol 18 millió utas fordult meg 2022-ben, illetve különleges helyzetben van Filatorigát megállóhely a H5-ös HÉV-en, ahol fesztiválidőszakban naponta, irányonként 187 vonat érkezik, így Magyarország legforgalmasabb vasúti pontjává válik erre az időszakra.

Sosem volt még ennyi biciklis

Rekordot döntött a kerékpáros jegyváltás is: 2020-ban 613 ezer, 2021-ben 647 ezer kerékpárhoz köthető jegyet értékesített a MÁV-Start, 2022-ben már több mint 1 millió 40 ezer kerékpáros jegyet vettek a bringások.

A Volánbusz 2022-ben 6,9 milliárd utaskilométer-teljesítménnyel 539 millió utast szállított a járművein, vagyis az utasforgalom a járvány előtti teljes év utasforgalmának már több mint 80 százalékát elérte. (MTI)