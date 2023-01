A Raiffeisent is érintik a legújabb ukrán szankciók

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat este jelentette be, hogy szankciókat vezet be 182 orosz és fehérorosz vállalat, valamint három magánszemély ellen. A cégek főként áruszállítással, járműlízinggel és vegyipari termeléssel foglalkoznak. Ebbe pedig beleesik az osztrák Raiffeisen orosz lízingüzletága is.

A Raiffeisen Bank International Oroszországban és Ukrajnában is jelen van, ráadásul a nyereségének közel felét Oroszországban termeli, így az egyik leginkább kitett európai bank ezen a piacon. Ukrajna gyakran felszólítja a vállalatokat, köztük az RBI-t is, hogy hagyják el Oroszországot, bár a legutóbbi szankciók valószínűleg nem lesznek jelentős hatással az RBI oroszországi üzletére.

A Raiffeisen szóvivője szerint az ukrán kormány politikai döntése, hogy mintegy 30 orosz lízingcéget, köztük a Raiffeisen Leasing Russia-t is szankciós listára helyezte, azt jelenti, hogy a Raiffeisen Leasing Russia ügyfeleinek lízingelt áruit ukrán területen elkobozhatják. A vállalat többek között gépkocsikat és targoncákat lízingel. (Reuters)