Az akkumulátorok országa és a tömegsír békéje

Jó reggelt! Szeles, esős, havas stb. A múlt hét nagyobb cikkei stb. Alant a tegnapi, illetve ma reggeli termés.

4 fontos cikk:

Apró betű, nagy pénz

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence / 444

Miklósi Gábor az ország gazdasági fejlődéséhez elengedhetetlen uniós pénzosztás egyik feltételét, az Orbánék által javasolt igazságügyi reformot elemzi. Látszólag egész jól teljesítenek, de az apró betűs részeken elhasalnak. Az OBT továbbra se tudná ellátni a feladatát, még tíz év múlva is újabb alkotmánybírók ejtőernyőznének a felhígított Kúriára, Varga Zs. András élete végéig a Kúria elnöke maradhatna.

Akku, amikor

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Múlt hétre központi közéleti kérdéssé fejlődött az akkumulátorgyárak ügye. Ahogy összefoglaló cikkünkben írtuk, a kormánynak itt egy népszerűtlen álláspontot kell képviselnie, amire könnyen építhetne az ellenzék. Szombaton ezren tüntettek a tervezett akkumulátorgyár ellen Debrecenben, de Rogánék is megszülték a választ: dollárbaloldal.

Az ellenzék próbál rárepülni a közfelháborodást kiváltó, komoly környezeti terheléssel járó, 110 milliárdos állami támogatással építendő debreceni gyár témájára. A Borízű podcastben is az volt a téma, hogy nem a tiltakozó tanárok, hanem az akkumulátorgyárak jelentenek fenyegetést a rendszerre.

Magyar szájon orosz nóta

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Mi Hazánk is adott be népszavazási kérdést, de közben Győrben a hozzájuk közel álló képviselő megszavazta, amit meg kell. Az évértékelőjükön természetesen folyt a cigányozás minden mennyiségben, de az orosz propaganda fontos témái is hangsúlyosak voltak: ne bővüljön a NATO, rohadjon meg Ukrajna, „a földgáz a legcsodálatosabb energiahordozó”.

Toroczkai László egy új EP-frakció létrejövetelét se tartja kizártnak, és rögtön meg is jelölte potenciális szövetségesének az oroszbarát bolgár Újjászületés pártot.

Pénzünk

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete a kormánnyal folytatott bértárgyalást így foglalta össze: „BÉREMELÉS 2023-RA: 25% HELYETT EGY NAGY SEMMI, avagy fityiszt kapott a közszolgálat”.

Nagy Márton gazdasági miniszter 25 százalék feletti inflációt vár januárra, de ez a következő hónapokban szerinte csökkenni fog. Azt jósolta, hogy a gazdaság elkerüli a recessziót, idén 1,5 százalékos, jövőre pedig 4 százalék fölötti gazdasági növekedésre számít.

Ukrán-magyar

photo_camera Fotó: Nemes János/MTI/MTVA

Bekérették a magyar nagykövetet Kijevben, miután Orbán senki földjének nevezte és Afganisztánhoz hasonlította Ukrajnát. Szintén emiatt Dnyipro polgármestere hosszan és szenvedélyesen küldte el a francba a „ribancpofa” Orbánt és a kormányát.

Ezek után Gulyás miniszter Kárpátalján beszélt arról, hogy Magyarország Ukrajna barátja szeretne lenni, de ma ezt szándékos félreértések nehezítik. Rácz András szerint Orbán javaslata „a tömegsír békéje”, ami „azt jelentené, hogy Ukrajna területének körülbelül 20%-a orosz megszállás alatt maradna, több millió polgári lakossal és a nemzeti vagyon nem elhanyagolható részével együtt.”

Nem jön újra el

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Egészen jó lett a Magyar Zene Házának kiállítása a Kádár-kor magyar poptörténetéről. Olyan jó, hogy egy idő múlva borzongani kezdesz a párhuzamoktól. Nincs Nagy Feró-oltár, viszont felépítettek egy presszót, meg egy klubot - jelenti Szily riporter, aki szerencsére saját emlékeit is fellépteti cikke színpadán.

Szedunder szégyen

Összegyűjtöttük azokat a filmeket és reklámokat, amelyeket az NMHH problémásnak talált a korhatár-besorolás miatt. A külföldi médiahatóságok nem nagyon értik, mi a baj azzal, ha két ugyanolyan nemű mesehős csókolózik. Fődi Kittiék remek videója alatt a magyar hatósági kéréseket végig Borat hangján hallottam.

